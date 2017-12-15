МВД послало к чёрту отечественного производителя компьютеров

МОСКВА. После того, как отечественный разработчик компьютеров компания Т-платформы опоздала с началом поставки компьютеров, предназначавшихся для принятия экзаменов в ГИБДД на один месяц, МВД отказалось от их приёмки. Дела в судах идут с лета, несмотря на готовность Т-платформ оплатить штрафы и пени за просрочку поставки, МВД проявляет "принципиальность", активно добиваясь недопущения поставки со стороны отечественного производителя. Несложно сообразить, что вопрос стоит вовсе не в том, что компьютеров нет и бедные водители не могут сдавать экзамены.

Просто большинству российских ведомств крайне неприятно иметь дело с российскими поставщиками, и дело здесь не в экономических факторах, а в моральном убеждении большого числа чиновников, что отечественные компании не сделают ничего хорошего и должны находиться в позе "подай-принеси", собирая иностранную технику из коробок. На соображения информационной безопасности, поддержки отечественной экономики и, в целом, пользы дела, этим людям, как правило, плевать.

Вот и теперь - задержав положенный по букве контракта аванс за поставку, МВД зацепилось за другую букву и тратит время в судах, отказываясь принять разработанную для них продукцию и, соответственно, добиваясь занесения Т-платформ в реестр недобросовестных поставщиков.

Уверены, что это благородная задача будет выполнена, МВД, впоследствии закупит оборудование у какого-нибудь американского бренда, а Т-платформы будут надёжно отсечены от возможности осуществлять госпоставки.

Там, где нет индивидуального Родченкова, должен действовать коллективный?



