Частные корпорации США разрушат связность Интернета быстрее, чем Роскомнадзор

Редакция АПН теперь смотрит в будущее с некоторым оптимизмом. Нам стало очевидным, что корова у соседа явно сдохнет быстрее.

В то время, как в России функции управления искусственным разрушением связности Интернета делегированы государству в лице Роскомнадзора и всякого рода правоохранных ведомств, в США эту нелёгкую, но важную для установления всеобщего бардака задачу государство решило делегировать корпорациям. Будто и не было предыдущего негативного опыта, администрация Трампа в лице профильной правительственной комиссии FCC отменила принцип "сетевого нейтралитета". Теперь провайдерам магистральной инфраструктуры Интернет официально разрешено вымогать деньги у сетевых ресурсов, искусственно замедляя доступ к ним, а то и вовсе их блокируя.

Мы не сомневаемся, что американские компании - поставщики магистрального трафика вовсю начнут пользоваться предоставившейся им возможностью по-быстрому намыть бабло, ничуть не заботясь об интересах конечных потребителей Интернет. Ведь именно подобное их поведение и привело, в своё время, к массовым общественным протестам и принятию соответствующих ограничительных мер.

Что это означает для российских пользователей Интернет? Ничего особо хорошего, в том смысле, что качество Сети, конечно же не улучшится, если её начнут рвать на куски не с одной, а с двух сторон. Впрочем, может быть, не так обидно будет за то, что происходит у нас, глядя на то, что происходит у них. Лишь бы не стали внедрять этот "передовой зарубежный опыт" ещё и в России.

