 

Владимир Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в Кремле заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Таким образом, он не станет выдвигаться от «Единой России».

«Это будет самовыдвижение. Но я рассчитываю на поддержку самых разных политических сил», — сообщил глава государства.

Отметим, что сценарий самовыдвижения предполагает, что кандидату необходимо будет собрать 300 тысяч подписей как минимум в 40 регионах России.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ Владимир Путин
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