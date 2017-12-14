Владимир Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в Кремле заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Таким образом, он не станет выдвигаться от «Единой России».





«Это будет самовыдвижение. Но я рассчитываю на поддержку самых разных политических сил», — сообщил глава государства.





Отметим, что сценарий самовыдвижения предполагает, что кандидату необходимо будет собрать 300 тысяч подписей как минимум в 40 регионах России.





АПН следит за развитием событий.



