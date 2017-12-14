Владимир Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца
- 14.12.2017, 16:20,
- Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в Кремле заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Таким образом, он не станет выдвигаться от «Единой России».
«Это будет самовыдвижение. Но я рассчитываю на поддержку самых разных политических сил», — сообщил глава государства.
Отметим, что сценарий самовыдвижения предполагает, что кандидату необходимо будет собрать 300 тысяч подписей как минимум в 40 регионах России.
АПН следит за развитием событий.