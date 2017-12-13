 

Алексей Навальный опубликовал свою предвыборную программу

Известный оппозиционер и политик Алексей Навальный обнародовал свою предвыборную программу.

Главными пунктами программы Навального являются: увеличение минимальной заработной платы до 25 тыс. рублей и обеспечение граждан страны достойными пенсиями, перезапуск экономики, улучшение среды для предпринимателей, снижение налогов, демонополизация, понижение ипотечной ставки с 11 до 2% и увеличение расходов на здравоохранение и образование сразу в два раза.

Если Алексею Навальному удастся стать президентом РФ, то он пообещал отменить налоги на малый бизнес, снизить налоги на фонд оплаты труда, а также примириться с ведущими мировыми державами и прекратить агрессию в отношении Киева.

Основным источником финансирования всех этих реформ, по словам Навального, станет борьба с коррупцией, а также сокращение расходов на чиновников и уменьшение субсидирования госкорпораций.

Еще одним обещанием Навального стало создание контрактной армии. «Расходы на оборону мы не сокращаем, но меняем структуру так, чтобы больше шло на зарплаты. И это даст нам возможность создать контрактную армию», — уточнил политик.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ Алексей Навальный Оппозиция
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Навальный: «Стройгазмонтаж» и триллион для Ротенберга
» Алексей Навальный лишен права участвовать в выборах президента РФ
» Алексей Навальный начинает борьбу за президентское кресло
» Навальный подал в суд на Роскомнадзор
» Следователи устроили обыск у Навального в 4 утра
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Миф о санкциях за Олимпийский бойкот

Миф о санкциях за Олимпийский бойкот

В честь великого дня

В честь великого дня

Флаг растоптан

Флаг растоптан

Россия интернированная

Россия интернированная

Олимпийское судилище

Олимпийское судилище

Каркнул ворон: «Never МОК»

Каркнул ворон: «Never МОК»

Главные темы
Выборы 2016 Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Алексей Навальный опубликовал свою предвыборную программу

  • 20:28
  • 387

ФСБ: заявления Ксении Собчак о Крыме не содержат нарушений

  • 18:58
  • 374

Силовики заплатят за помощь в раскрытии преступлений

  • 17:09
  • 318

Генпрокурор пытается спасти сенатора Керимова

  • 20:19
  • 735

Выборы президента могут превратиться в праздник

  • 17:45
  • 534

Генеральная прокуратура заблокировала сайты Ходорковского и «Открытой России»

  • 15:01
  • 526
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru