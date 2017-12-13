Алексей Навальный опубликовал свою предвыборную программу

Известный оппозиционер и политик Алексей Навальный обнародовал свою предвыборную программу.





Главными пунктами программы Навального являются: увеличение минимальной заработной платы до 25 тыс. рублей и обеспечение граждан страны достойными пенсиями, перезапуск экономики, улучшение среды для предпринимателей, снижение налогов, демонополизация, понижение ипотечной ставки с 11 до 2% и увеличение расходов на здравоохранение и образование сразу в два раза.





Если Алексею Навальному удастся стать президентом РФ, то он пообещал отменить налоги на малый бизнес, снизить налоги на фонд оплаты труда, а также примириться с ведущими мировыми державами и прекратить агрессию в отношении Киева.





Основным источником финансирования всех этих реформ, по словам Навального, станет борьба с коррупцией , а также сокращение расходов на чиновников и уменьшение субсидирования госкорпораций.





Еще одним обещанием Навального стало создание контрактной армии. «Расходы на оборону мы не сокращаем, но меняем структуру так, чтобы больше шло на зарплаты. И это даст нам возможность создать контрактную армию», — уточнил политик.





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