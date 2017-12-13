ФСБ: заявления Ксении Собчак о Крыме не содержат нарушений
- 13.12.2017, 18:58,
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ФСБ закончила проверку высказывания Ксении Собчак
о принадлежности Крыма России и не обнаружила никаких призывов к нарушению территориальной целостности страны. Сегодня об этом сообщает
«Русская служба BBC» со ссылкой на собственные источники.
Отметим, что официально о результатах проведенной экспертизы федеральная служба пока не объявляла.
Напомним читателям, что 24 октября Ксения Собчак на пресс-конференции, посвященной своим планам участвовать в выборах президента
РФ, заявила, что «с точки зрения международного права, Крым - украинский». Позднее, телеведущая сообщила, что проверкой ее фразы о статусе Крыма занялась Генпрокуратура.
АПН следит за развитием событий.