ФСБ: заявления Ксении Собчак о Крыме не содержат нарушений

ФСБ закончила проверку высказывания Ксении Собчак о принадлежности Крыма России и не обнаружила никаких призывов к нарушению территориальной целостности страны. Сегодня об этом сообщает «Русская служба BBC» со ссылкой на собственные источники.





Отметим, что официально о результатах проведенной экспертизы федеральная служба пока не объявляла.





Напомним читателям, что 24 октября Ксения Собчак на пресс-конференции, посвященной своим планам участвовать в выборах президента РФ, заявила, что «с точки зрения международного права, Крым - украинский». Позднее, телеведущая сообщила, что проверкой ее фразы о статусе Крыма занялась Генпрокуратура.





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