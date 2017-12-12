 

Генеральная прокуратура заблокировала сайты Ходорковского и «Открытой России»

Генпрокуратура РФ заблокировала сайты, которые имеют отношение к известному оппозиционеру Михаилу Ходорковскому. На текущий момент заблокированными являются личный сайт Ходорковского, а также сайты движения «Открытая Россия».

О блокировке этих проектов в сети Интернет стало известно сегодня утром. Кроме того, сейчас недоступны сайты «Открытый университет», «Открытые выборы» и «Ходорковский.ру».

«Уточняем: прокуратура ссылается на ст. 15.3 ФЗ «Об информации» (про блокировку сайтов, призывающих к беспорядкам). Недавно туда добавился новый пункт про нежелательные организации. Вероятно, прокуратура снова противоречит себе и путает нас с нежелательной лондонской организацией», — сообщается в твиттере «Открытой России».

Напомним читателям, что ранее стало известно о том, что активистов «Открытой России» в регионах стали вызывать в прокуратуру для проверки их связей с «нежелательными организациями», в список которых была внесена «Открытая Россия», зарегистрированная в Лондоне.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Интернет Оппозиция
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APN.ru