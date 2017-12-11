Миф о санкциях за Олимпийский бойкот

«Если мы будем бойкотировать Олимпиаду, то по уставу МОК на нас наложат санкции, запретив участвовать в играх еще два олимпийских цикла и это убьет наш спорт», -- это сейчас, пожалуй, главный аргумент за поездку российских спортсменов в Пхенчхан. К нему прибегают Ирина Роднина, Алексей Касатонов, Иоланда Чен. И даже те, кто за бойкот не оспаривают такой угрозы.

Но почему надо верить на слово даже столь уважаемым людям, если никто не цитирует конкретное положение документа. Например на Украине еще давно пустили в ход цитаты де Голля и Че Гевары с восхищением борьбой ОУН-УПА (запрещенная в России организация). Но не говорили эти исторические персонажи ничего подобного. Однако фейк продолжает гулять Разумеется среди тех, кто его распространяет нет лиц столь известных, как упомянутые олимпийские герои. Но тем не менее, это не значит, что последним надо верить на слово.

Что говорит «Википедия»

В наше время источником знаний большинства людей является «Википедия». В объемной статье «Олимпийское движение и политический протест» написано что «в результате двух взаимных бойкотов Олимпийских игр со стороны СССР и США (т.е 1980 и 1984 – БГ) … в устав МОК с подачи тогдашнего президента МОК Самаранча были внесены дополнительные статьи о серьёзных санкциях в отношении НОК страны, которая попытается выступить с бойкотом, вплоть до дисквалификации соответствующей сборной на одну или несколько будущих Олимпиад, приостановки членства или полного исключения страны из Международного олимпийского комитета» https://ru.wikipedia.org/wiki/Олимпийское_движение_и_политический_протест . Эта фраза подкрепляется она гиперссылкой на статью «Московского комсомольца» от 2 апреля 2008. Ссылка, однако, убитая. Да и «МК» нельзя считать авторитетным источником. А употребленное понятие «устав МОК» не совсем точно – основной документ этой организации официально именуется Олимпийской Хартией (а по сути эта хартия играет и роль устава).

В той же статье «Википедии» говорится, что в 2008 когда в ходе игр в Пекине началась война в Южной Осетии, «олимпийская сборная Грузии после встречи с женой президента Грузии Саакашвили Сандрой Рулофс объявила о том, что покидает Олимпиаду. Грузинская олимпийская сборная, в соответствии с Олимпийским уставом, могла быть дисквалифицирована на восемь лет. Однако грузинская команда в итоге осталась на Олимпиаде и продолжила участвовать в соревнованиях». Слова о возможной дисквалификации подкреплены ссылкой на статью «Взгляда» Этот линк работает и как видно из него «Взгляд» опирается на «Интерфакс», но тут ссылка на сайт агентства, а не на конкретный материал.

Но с другой стороны, после всей этой информации любой знаток спорта может задаться вопросом: если санкции за бойкот таковы как в «Википедии» и появились в середине 1980-х то как же олимпийцы Кубы бойкотировав игры в Сеуле в 1988, участвовали в Олимпиаде в Барселоне через 4 года? А разноязычные подробные публикации в той же «Википедии» об играх 1992 ничего не говорят о том, что существовали какие-то проблемы с кубинским допуском.

Что пишет Олимпийская Хартия

Но документы МОК найти куда проще, чем полные собрания высказывания де Голля и Че Гевары. А действующий вариант Олимпийской Хартии доступен и на русском языке на сайте НОК России. В нем есть такой пункт: «При отсутствии на то согласия Исполкома МОК, отказ от участия в соревнованиях должным образом заявленной делегации, команды или отдельных лиц представляет собой нарушение Олимпийской хартии, подлежит разбирательству и может повлечь за собой применение мер или санкций». (Официальное разъяснение 10 к правилу 44).

Санкциям, налагаемым МОК -- не только за перечисленные, но и за другие нарушения Хартии - посвящено правило 59 (в скобках в Хартии указан орган налагающий санкции). Относительно национальных олимпийских комитетов они таковы:

«а) временное отстранение (Исполком МОК); в каждом конкретном случае Исполком определяет последствия для НОК и его спортсменов;

б) лишение предварительного признания (Исполком МОК);

в) лишение окончательного признания (Сессия); в данном случае НОК теряет все права, которые ему предоставляются в соответствии с Олимпийской хартией;

г) лишение права на организацию Сессии или Олимпийского конгресса (Сессия)».

Санкции относительно частных лиц записаны в следующем пункте.

«2.1. В отношении отдельных спортсменов и команд: временное или постоянное лишение права участвовать в Олимпийских играх или исключение из Олимпийских игр, дисквалификация или лишение аккредитации; в случае дисквалификации или исключения медали и дипломы, полученные в связи с нарушением Олимпийской хартии, должны быть возвращены в МОК. Кроме этого, по усмотрению Исполкома МОК, спортсмен или команда может потерять места, полученные в других соревнованиях тех Олимпийских игр, в которых спортсмен или команда были дисквалифицированы или исключены, в этом случае полученные медали и дипломы возвращаются в МОК (Исполком);

2.2. В отношении официальных лиц, руководства и других членов любой делегации, а также судей и членов жюри: временное или постоянное лишение права участвовать в Олимпийских играх или исключение из Олимпийских игр (Исполком МОК);

2.3. В отношении всех других аккредитованных лиц: лишение аккредитации (Исполком МОК)».

Далее указывается, что вместо этих санкций или в дополнение к ним органы МОК могут, «наложить финансовые санкции на соответствующие лица, команды или организации, принимая во внимание такие факторы как тяжесть и объем нарушения, и способность виновных понести финансовые последствия санкций».

То есть, МОК теоретически может вообще бессрочно отлучить любое государства от Олимпиад, отказав его НОК в признании. Ибо согласно статье 27.3 Хартии «НОК обладают исключительными полномочиями по представительству своих соответствующих стран на Олимпийских играх».

Почему не наказали за бойкот игр в Москве и Лос-Анджелесе

Однако обратим внимание, что в Хартии идет речь лишь о санкциях в случае «отказа от участия в соревнованиях должным образом заявленной делегации, команды или отдельных лиц». А такая формулировка означает, что отнюдь не все формы бойкота Олимпиады ей подсудны.

Сперва, о том, когда она появилась. В не раз переизданной на Западе книге «Олимпийские игры: социальная перспектива (The Olympic Games: A Social Science Perspective, авторы Kristine Toohey ,‎ Anthony J. Veal, 2007) на странице 101 сказано «Из-за постоянных проблем в проведении игр в связи с бойкотами, первый из них имел место на играх 1948, МОК ввел санкции в отношении НОК, которые занимаются бойкотированием». И далее идет уже приведенная здесь формулировка Олимпийской Хартии (только в версии 2004 г).

Хотя дата появления этой нормы в книге отсутствует, разговор о ней заходит после описания последствий Холодной войны для Олимпиад. Поэтому, кажется, что исследователи подтверждают расхожее предположение: МОК ввел эту норму в конце 1980-х связи с обменом бойкотами между США и СССР.

Но когда именно? Все редакции Олимпийской Хартии доступны для пользователей Интернета. https://www.olympic.org/olympic-studies-centre/collections/official-publications/olympic-charters И оказывается, что та же норма была еще до игр в Лос-Анджелесе в 1984, и до Московской олимпиады 1980. А появилась она впервые в Хартии вступившей в силу с 1 января 1978, то есть после игр в Монреале.

А какой скандал был в Монреале мало кто помнит, поскольку это событие не касалось ни СССР, ни его союзников, ни их главных соперников. А тогда игры бойкотировали 26 африканских стран и присоединившиеся к ним Ирак и Гайана. Все эти события «Википедия» описывает точно в уже упомянутой статье:

«Таким образом они выразили протест против матча сборной Новой Зеландии по регби в Южной Африке и требовали исключить присутствие новозеландцев на Олимпиаде. Согласно международным договорённостям, ЮАР с 1964 года находилась под действием санкций, бойкотировалась МОК и не принимала участия в олимпийском движении… С точки зрения бойкотирующих, Новая Зеландия, санкционировавшая игры с южноафриканцами, нарушила таким образом изоляцию режима апартеида. Международный олимпийский комитет в ответ оправдывался тем, что регби не входит в олимпийскую программу.

Команды некоторых из государств-участников бойкота к тому времени уже приступили к олимпийским соревнованиям, однако после декларации о бойкоте все сборные, включая такие сильные и представительные как, например, от Марокко, Камеруна и Египта, организованно покинули Игры, показав высокую согласованность действий стран-участниц и оперативность в принятии решения».

Добавлю только что и те бойкотирующие страны, которые не приступили в 1976 к соревнованиям, уже прислали в Монреаль свои команды. А вот западные страны отказывались от игр 1980 года, а страны советского блока от игр 1984-го заблаговременно, не дойдя до стадии утверждения своих заявок. Поэтому под норму Олимпийской Хартии эти бойкоты не попадали.

Не осуществленные угрозы

Да в конце 1980-х эту норму пытались ужесточить. Но безуспешно. Так в 1987 «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на АП сообщала.

«Лозанна, 2 декабря. Международный Олимпийский комитет сегодня отверг предложения исключать бойкотирующие страны от последующих Олимпиад. Он сказал, что такие действия в большей степени накажут атлетов, чем правительства, инициирующие бойкоты.

На специальной двухдневной сессии, 88 членов комитета решили, что национальные спортивные чиновники, включая многих судей и рефери будут отстранены от игр, в которых не участвуют их страны.

Исполком МОК, состоящий из 9 членов, настаивал на изменении Олимпийской Хартии для запрета бойкотирующим странам участвовать по крайней мере в двух следующих играх. Предложение было реакцией на угрозу возглавляемого СССР бойкота летних игр 1988 в Сеуле».

Далее же приводятся слова тогдашнего главы МОК Хуан-Антонио Самаранча который на пресс-конференции сказал:

«''Путь решения этой серьезной проблемы не в новых санкциях в отношении атлетов, для которых существуют Олимпийские игры. Этот путь – в выяснении истинных мотивов неучастия и подчеркивании того, что подобные действия изолируют представителей НОК таких стран''.

По словам Самаранча шаги в этом направлении включают в себя лишение допуска на игры представителей НОК бойкотирующих стран, урезание вдвое их национальной квоты на аккредитацию в СМИ и просьба к спортивным федерациям сократить до минимума количество судей и рефери от этих государств.

Более 100 спортивных чиновников из советского блока были допущены на игры в Лос-Анджелесе, несмотря на бойкот. А в 1980 американские судьи работали на играх в Москве, несмотря набойкот США».

То есть шла речь исключительно о санкциях против чиновников, журналистов и судей бойкотирующих стран, который не распространялись на последующие игры. Добавлю что формулировок, четко предписывающих упомянутые санкции в нынешней редакции Хартии нет.

После этой сессии МОК идея наказания за бойкот не исчезла, поскольку Куба собиралась бойкотировать игры в Сеуле. 10 января 1988 «Нью-Йорк Таймс» писала « В следующем месяце на заседании своего исполкома в Калгари МОК рассмотрит рекомендацию подкомитета о том, что любая бойкотирующая страна не будет приглашена на следующие игры. Таким образом, Куба не сможет участвовать в Олимпиадах до 1996. Кубе угрожают и санкции от Панамериканской спортивной организации, которая лишит Гавану Панамериканских игр 1991, если кубинцы не пришлют команду в Сеул…

Когда два года назад Гавана получила право провести эти игры . Панамериканская спортивная организация приняла резолюцию где говорилась что если любая входящая в нее страна будет бойкотировать важное международное событие она лишится права проводить Панамериканские игры».

Но как известно Куба приняла эти игры после того как бойкотировала Олимпиаду в Сеуле, а главное – не подверглась за это никаким санкциям от МОК, который не стал менять олимпийскую Хартию. МОК же не решился на такой шаг не только потому, что обозначился конец Холодной войны, но и из-за правовых сложностей. Ведь надо юридически определить что есть бойкот. Скажем НОК бойкотирующей страны скажет что у него финансовые проблемы, значит, необходимо следствие, которое выяснит что он лжет. Но по Олимпийской Хартии участие в играх – право а не обязанность каждой страны. Во избежание сложностей и было решено оставить действующую норму а она по сути означает санкции за демонстративный отказ от участия в играх в последний момент, то есть после оформления заявок.

Что вправе делать в России

А теперь о том, как санкционное правило МОК может работать сейчас, когда его исполком установил особый порядок допуска российских спортсменов. Он таков:

«I. Приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК с незамедлительным вступлением решения в силу.

II. Пригласить отдельных российских спортсменов на зимние Олимпийские игры Пхенчхан-2018, в соответствии со следующими директивами:

1. Список приглашенных будет составлен комиссией во главе с председателем Независимой организации допинг-тестирования (ITA) Валери Фурнейрон (министр спорта при Олланде – БГ), на абсолютное усмотрение данной комиссии. В комиссию войдут члены Рабочей группы по предыгровому тестированию: один от ВАДА, один от антидопингового подразделения DFSU (Doping Free Sport Unit), один от МОК, доктор Ричард Баджетт.

2. В своих решениях данная комиссия будет руководствоваться следующими принципами:

a) Рассматриваться могут только кандидатуры спортсменов, прошедших квалификацию в соответствии с квалификационными стандартами соответствующего вида спорта.

b) Спортсмены должны быть признаны «чистыми» (не использующими допинги) в соответствии с критериями комиссии:

- Спортсмены, в прошлом не подвергавшиеся дисквалификации и не лишавшиеся права допуска к соревнованиям за любые нарушения Антидопинговых правил.

- Спортсмены, прошедшие все предыгровые целевые тестирования, рекомендованные Рабочей группой по предыгровому тестированию.

- Спортсмены, выполнившие все прочие требования касательно тестирований, указанные комиссией в целях обеспечения равных условий на соревнованиях.

2. Окончательное решение об отборе спортсменов из списка приглашенных остается на абсолютное усмотрение МОК.

Из такого порядка, во-первых следует, что многие спортсмены, желающие сейчас участвовать в играх под флагом пяти колец, все равно не получат статус «олимпийских спортсменов из России», так как сначала необходимо доказать что они не принимали допинг, то есть предполагается презумпция виновности.

Во-вторых, до того момента как МОК не признал готовность допустить конкретного спортсмена он является не заявленным, а значит может отказаться от участия в Олимпиаде не подпадая под санкционную норму, и не обязательно декларируя политические или патриотические мотивы (распереживался от решения МОК, потерял форму, заболела тёща и т.п.).

В-третьих в данной ситуации, надо еще юридически доказывать, что такой бойкот со стороны отдельных спортсменов, будет являться по сути именно действиями НОК России.

Все эти аргументы, не могут снять вопрос: а что если в случае тотального или просто массового отказа спортсменов, МОК еще больше накажет Россию, изменит свои правила? Что ж как известно в нашей истории был прецедент, когда Хрущев задним числом ввел смертную казнь для валютчиков. А у МОК волюнтаризма не меньше. Но предполагая такой его волюнтаризм, надо ожидать что он будет искать повод наказать российских спортсменов в любом случае.

А пока следует твердо усвоить: наказание за заблаговременно объявленный бойкот игр – это миф. Да 30 лет назад он мог стать реальностью и в искаженном виде отложиться в сознании у многих тогдашних спортсменов. Но нельзя жить страхами 30-летней давности. Допускаю что многие агитаторы против бойкота, говоря о санкциях МОК действительно доверяют «Википедии», друг другу, слухам и старым воспоминаниям. Но уверен многие из них прекрасно знают, как выглядит ситуация на самом деле и просто играют с народом в олимпийский напёрсток, параллельно заявляя о триколоре в своем сердце. Ведь для того, что узнать, что написано в олимпийской Хартии и как ее нормы применялись, совсем не требуется эксклюзивное общественное положение или особый интеллект.

Но не надо обвинять в эгоизме только спортсменов. Не одни они зарабатывают на играх. Так, когда в 2007-м на Западе стоял вопрос о бойкоте игр в Пекине, то русская служба ВВС ничего не говорила о возможных санкциях за это, зато сообщала: «Официальным спонсором сборной команды США недавно стала компания Nike - производитель спортивной одежды. В пресс-службе компании BBCRussian.com сказали, что "руководство Nike, конечно, всецело за защиту прав человека, но сумма контракта настолько велика, что сборная США поедет на Игры в Пекин во что бы то ни стало"».

Ну а механизмы спонсорства спортсменов и в России, и в США одинаковы.