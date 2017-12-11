 

Иностранцев будут лишать прописки без их согласия

В Госдуму РФ внесен законопроект, дающий право чиновникам лишать иностранцев учета по месту жительства без их согласия. Группа депутатов во главе с Ириной Яровой предлагают отменить действующую практику, по которой лишить человека регистрации без его согласия невозможно. 

В случае принятия нового закона, собственник квартиры сможет подать заявление на выписку иностранца, если тот не проживает по месту учета.

«Снятие с учета будет осуществляться на основании заявления принимающей стороны о снятии иностранного гражданина с учета по месту пребывания. Заявление о снятии иностранного гражданина с учета по месту пребывания будет направляться либо непосредственно в МВД, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо почтой, либо через сеть интернет», — говорится в пояснении к законопроекту.

АПН следит за развитием событий.
 
 

теги: Новые законы
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