Иностранцев будут лишать прописки без их согласия

В Госдуму РФ внесен законопроект, дающий право чиновникам лишать иностранцев учета по месту жительства без их согласия. Группа депутатов во главе с Ириной Яровой предлагают отменить действующую практику, по которой лишить человека регистрации без его согласия невозможно.





В случае принятия нового закона, собственник квартиры сможет подать заявление на выписку иностранца, если тот не проживает по месту учета.





«Снятие с учета будет осуществляться на основании заявления принимающей стороны о снятии иностранного гражданина с учета по месту пребывания. Заявление о снятии иностранного гражданина с учета по месту пребывания будет направляться либо непосредственно в МВД, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо почтой, либо через сеть интернет», — говорится в пояснении к законопроекту.





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