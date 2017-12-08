Мигалки для таможенников обойдутся бюджету в 217 млн рублей

Автотранспорт Федеральной таможенной службы могут оснастить проблесковыми маячками для борьбы с ввозом санкционных товаров. Об этом предложении стало известно из проекта указа президента РФ, информацию о котором публикует сегодня агентство ТАСС.





«Реализация проекта указа президента Российской Федерации позволит таможенным органам оперативно осуществлять возложенные на них обязанности по защите экономических интересов Российской Федерации», — говорится в описании законопроекта, который разработало Министерство финансов.





Если проект закона будет одобрен, то мигалками будут наделены 35 автомобилей ФТС. Для закупки этого крайне необходимого оборудования, Минфин собирается выделить 217 млн рублей из бюджета страны.





После переоснащения автомобилей, таможенные службы могут самостоятельно останавливать подозрительные транспортные средства для проведения таможенного контроля.





АПН следит за развитием событий.



