 

Госзакупки 126 российских компаний переведут на закрытую площадку

Правительство РФ представило список из 126 компаний с госучастием, госзакупки которых будут переведены на закрытую площадку. Этот список, вероятно, составлен для обхода очередного пакета санкций США, говорится в материале газеты «Коммерсант».

Ожидается, что с 15 декабря 2017 года эти компании будут проводить закупки на площадке для гособоронзаказа, которая сейчас администрируется Сбербанком. По правилам новой системы, информация о торгах будет недоступна - контрагенты будут неизвестны, а в документах компании будут обозначены номерами.

Напомним читателям, что в начале 2018 года власти США планируют подготовить новый список лиц и компаний, близких к российскому руководству, против которых они введут дополнительные санкции. Под новыми санкциями вполне могут оказаться бизнесмены и корпорации, которые пользовались масштабной господдержкой, сообщало в свое время издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Санкции Коррупция
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APN.ru