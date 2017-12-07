Флаг растоптан

Владимир Путин начал свою избирательную кампанию с того, что разрешил российским спортсменам ехать на зимнюю Олимпиаду под нейтральным флагом.

Не повезло нашему триколору. Долгое время он имел репутацию казенного, пораженческого и чуть ли не «власовского» флага, реабилитировавшись лишь в дни «русской весны». В те февральские и мартовские дни 2014 года простые люди по своей инициативе, в массовом порядке стали вывешивать трехцветные полотнища из окон сначала севастопольских, а затем и московских домов. Тогда-то «бесик» и стал настоящим народным символом. Увы, его хватило всего на один олимпийский цикл, ибо уже в феврале следующего, 2018 года наши спортсмены наглядно покажут нам, сколь мало значит какая-то лоскутная тряпочка по сравнению со славой, интересными поездками и реальным баблом.

Ещё бы – ведь новую норму задал сам Президент. Сегодня, наперебой вторя установке главнокомандующего, топтать национальный флаг бросились толпы чиновников и идеологических работников, включая тех, кто еще вчера вынашивал планы гордого бойкота и решительного ответа.

Такое впечатление, что и долгожданное объявление о выдвижении своей кандидатуры Путин сделал раньше намеченного времени, чтобы горечь олимпийского унижения в умах граждан смягчилась радостью от того, что их мудрый и ироничный вождь останется с ними еще как минимум на шесть лет.

Иначе зачем было объявлять об этом на собрании рабочих ГАЗа, предприятия не самой преуспевающей и передовой нашей отрасли, да к тому же под двусмысленным лозунгом «ГАЗ ЗА ВАС»? Какие вам рабочие, Владимир Владимирович? Вы же не генсек ЦК КПСС, и на дворе не 1979 год. Было бы гораздо логичнее сделать это 20 декабря, на торжественном заседании в честь дня чекиста. Или, скажем, собрать для этой цели российских кавалеров французского ордена Почетного Легиона, подписавших письмо Макрону в защиту своего страдающего коллеги Сулеймана Керимова.

Естественно, измена флагу оправдывается гуманными соображениями. Мол, спортсмены готовились к этим веселым стартам всю жизнь и нельзя ломать им судьбу. Вот этого я искренне не понимаю. В свое время, когда поверженный ныне триколор только-только взвился над Кремлем, спокойно ломались судьбы целых социальных слоев. Писатели и ученые уходили в ларечники и челночники, потому что одним вдруг перестали платить гонорары, а других повыгоняли из НИИ. Ничего, люди как-то выжили, некоторые потом даже вернулись в профессию.

Или, допустим, Герман Греф собирается уволить тысячи бухгалтеров, заменив их «искусственным интеллектом». Как о решенном деле, говорят о скором исчезновении профессии дальнобойщика и многих других профессий. А для людей, может быть, это тоже дело всей жизни. И что им скажут, возвращая трудовую книжку? Наверное, что технический прогресс нельзя остановить, а вам, ребята, просто не повезло в жизни. Кому-то же должно не повезти в жизни. Сорри.

Не вижу причин, чтобы такое же «сорри» не сказать спортсменами. Там технический прогресс, здесь политический форс-мажор, то и другое – жернова истории, в которые людям время от времени свойственно попадать. Тем более что спортсменов никто не лишает куска хлеба как такового; в случае бойкота Олимпиады они лишились бы всего-навсего возможности стать мультимиллионерами. Это, право слово, не самая насущная человеческая потребность. В остальном – работай хоть тренером, хоть физруком в школе, хоть охранником. Наконец, учись нормальной профессии, в 25-30 лет («век спортсмена короток», мы же знаем) это совсем не поздно.

С другой стороны, в принципе признавая вину России, погрешил ли Путин против истины? Конечно, все мы большие патриоты и клянем негодяя Родченкова, но, положа руку на сердце, многие ли из нас верят в то, что в России не существовало государственной системы поддержки допинга? Особенно зная, как у нас вообще все устроено?

Думаю, что таких чистых и наивных людей немного. Но за этим следует и другое логичное предположение – что и в прочих спортивных державах работают точно такие же системы, и тоже государственные, а если не государственные, то столь же тесно связанные с государством, как, например, контора Илона Маска. Идея о том, что «спорт высших достижений – состязание фармацевтов», давно овладела массами, и в этом свете заседание МОК в Лозанне выглядело как суд непойманных воров над вором, которого решили вдруг поймать, причем по совершенно неспортивным (то есть нефармацевтическим) причинам.

Настоящая правда заключалась бы в том, чтобы объявить войну всей той грязи, в которую превратился «большой спорт», возглавить всемирное движение против этой бессмысленной сферы человеческой деятельности. Это, может быть, и была бы та новая идея, которую так ждут от России. Но Путин – последний человек, который мог бы на это пойти.

Более того, непосредственная причина его нынешнего смирения слишком очевидна. У Запада есть заложник – предстоящий чемпионат мира по футболу, на который уже потрачены огромные деньги. Выбор у Путина был простой. Ударимся в амбиции – чемпионат наверняка отберут. А поднимем белый («нейтральный») флаг – может быть, еще дадут нормально его провести.

Да, Президента ударили по самому больному месту. Но надо сказать, что и самым больным у него оказалось именно то место, по которому было удобнее всего бить.

Страной 18 лет правит человек, который не читает книг. Зато спорт для него – все. А раз для него, то значит, и для чиновников, и для информационной обслуги, и для всей страны. Спорт все это время находился в центре государственной идеологии. Денег на спорт не жалели, тому пример – Олимпиада в Сочи, по итогам которой мы за 50 млрд долларов США не получили ничего, кроме позора.

И в то же время уровень образования в стране становится все ниже, повсеместно закрываются библиотеки и книжные магазины, хороших русских писателей, которые могли бы прожить на гонорары, можно пересчитать по пальцам, русское кино не поднялось выше старательных, но бледных копий голливудских блокбастеров, а о серьезных отечественных музыкантах (не из клана Пугачевой) население узнает только тогда, когда они начинают трагически умирать.

Изгнание России из олимпийского движения поставило крест на этой парадигме, ясно показало: дальше продвигать спорт бессмысленно, это мышеловка, и она захлопнулась. Однако Путин продолжает цепляться за большой спорт, как будто не понимая возможных последствий. Окружение, поддакивая ему, твердит: «мы же и без флага все равно знаем, что это наши». Это вы знаете, что это ваши. А для нас они не наши, да и вы тоже. Зачем тогда присоединяли Крым? Мы же все равно знали, что это наши, пусть и под украинским флагом.

Президента не смущает прогнозируемая потеря голосов в марте, не смущает и то, что подавляющее большинство граждан, судя по опросам, выступает за бойкот Олимпиады. Его внутренний мир рушится, и тут уж не до того, чтобы прислушиваться к какому-то там населению. Между тем нация, кажется, переросла этот спортоцентризм. Символично, что именно в день объявления о выдвижении Путина на новый срок «Спартак» проиграл «Ливерпулю» с катастрофическим счетом 0:7.

Конечно, никаких неожиданностей на мартовских выборах не будет. Нынешнему Президенту, разумеется, нет альтернативы, никого лучше под рукой нет, и похоже, что никто всерьез о других кандидатурах не задумывается. Но кто нами будет править предстоящие шесть лет? Пустая оболочка, пережившая свою эпоху и потерявшая жизненный нерв?

В свое время, после того чудовища, в которое превратился первый президент независимой России, молодой спортивный лидер был воспринят гражданами на ура. Не исключено, что к 2024 году в обществе созреет запрос на иной образ руководителя. Возможно, нам нужен президент, который будет пить вино, курить сигары и дружить с писателями.

Возможно, нам нужен Фидель Кастро.