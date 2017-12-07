 

Правительство материально поддержит спортсменов, отстраненных от Олимпиады

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения о материальной поддержке членов олимпийской сборной России, отстраненных от участия в Олимпиаде 2018 по решению Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сегодня сообщает информационное агентство ТАСС.

«Правительству нужно подготовить соответствующие предложения о поддержке. Хотел бы, чтобы курирующий вице-премьер и министр спорта занялись этим и доложили мне свои предложения», — заявил премьер-министр.

Чиновники в свою очередь уже сообщили, что поддержка не допущенных к Олимпиаде спортсменов будет как материальной, так и профессиональной. По словам Мутко, все отстраненные от Игр будут обращаться в спортивный арбитраж в Лозанне, а правительство РФ окажет им всестороннюю юридическую поддержку.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Спорт Олимпиада Санкции Допинг
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