Глава корпорации «Ростех» отказался быть премьером

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил в интервью журналистам, что не собирается быть председателем правительства России. Его называли одним из возможных претендентов на этот высокий пост.





«Нет. Не верьте, это все сплетни», - ответил Чемезов на вопрос о том, есть ли у него планы занять кресло премьера. Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС





Напомним, что ранее от желания стать премьер-министром России публично отказались мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.





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