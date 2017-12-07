 

Глава корпорации «Ростех» отказался быть премьером

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил в интервью журналистам, что не собирается быть председателем правительства России. Его называли одним из возможных претендентов на этот высокий пост.

«Нет. Не верьте, это все сплетни», - ответил Чемезов на вопрос о том, есть ли у него планы занять кресло премьера. Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС.

Напомним, что ранее от желания стать премьер-министром России публично отказались мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Правительство
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