 

ФТС ужесточила правила доставки из зарубежных интернет-магазинов

Всем россиянам, которые планировали порадовать своих близких подарками, купленными за рубежом в ноябре и декабре, следует учесть, что праздника может не получиться - посылки будут задержаны на таможне из-за экспериментов Федеральной таможенной службы.

Суть эксперимента сводится к следующему: в период  с 7 декабря по 1 июля 2018 года таможню пройдут только те отправления, при оформлении которых был указан ИНН получателя и есть интернет-ссылки на каждый товар в заказе. О новых правилах оформления посылок сообщают службы доставки СДЭК, Boxberry, SPSR, DPD. Отметим, что ранее эти данные можно было не предоставлять.

Все посылки будут проверять рентгеном с целью контроля стоимости и веса приобретенных товаров. Тем самым ФТС попытается проконтролировать порог беспошлинного ввоза товаров в Россию, который сейчас составляет 1 тысячу евро с ограничением в размере не более 31 килограмма товаров в месяц.

Новое программное обеспечение принимает все контрольные операции и решения в реальном времени. В том случае, если ИНН предоставлен своевременно, то никаких проблем не будет, поясняют чиновники в ФТС.

Представители различных операторов доставки уже отметили, что на самом деле ИНН нужен ФТС для отслеживания уплаты налогов с интернет-покупок. 
По их мнению, требование предоставить ссылку на товар для подтверждения цены - самое противоречивое правило, так как стоимость покупки в интернет-магазине может сильно измениться за короткий промежуток времени. А при покупке на аукционе eBaу ссылка вообще становится недействительной через некоторое время.

Новые требования ФТС в данный момент коснулись лишь коммерческих операторов экспресс-доставки, а «Почту России» они пока не затронули.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Интернет Налоговая служба Таможня
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