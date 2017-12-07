Пермская власть вновь сказала русским своё «Нет»

Мэрия Перми во второй раз отказала в создании Русского центра, о чём было сообщено в ответ на коллективное обращение группы известных пермяков. Создание Русского центра в виде муниципального учреждения руководство города признало нецелесообразным. Администрация Перми указала на то, что в Пермском крае уже действует региональная общественная организация «Русское национально-культурное общество» (председатель - экс-ректор Пермского государственного института искусства и культуры Евгений Малянов), которая регулярно проводит многонациональный конкурс красоты «Пермская краса» и молодёжный праздник «Говорим на родном языке».

Напомним, ранее главе Перми Дмитрию Самойлову и председателю Пермской городской думы Юрию Уткину было подано обращение с просьбой о создании Русского центра, предназначенного для удовлетворения этнокультурных и общественно-политических потребностей русского большинства. Документ подписали известный учёный-этнограф, доктор исторических наук, профессор классического университета Георгий Чагин, лидер пермского отделения Национально-Демократической Партии Алексей Нечаев, политический деятель, ветеран обороны Новороссии Александр Григоренко, лидер пермской ячейки «Партии Великое Отечество» Евгений Злобин, сотрудник Пермского регионального правозащитного центра Роман Юшков, ряд активных членов регионального отделения ЛДПР и другие пермские гражданские активисты национал-патриотического спектра. Главным инициатором обращения выступил пермский общественный деятель, редактор газеты «Наш дом-Прикамье» Денис Думлер.

Это уже вторая попытка пермской общественности потребовать у власти создания муниципального или государственного Русского центра. Предыдущая была предпринята в прошлом году, и поводом для этого стала кампании протеста против наступления на Пермь ультраортодоксальной еврейской секты «ХАБАД Любавич». Основным аргументом обращения было то, что пермская власть бесплатно предоставила муниципальную землю в центре города под общественный центр ничтожной по численности и скандально известной этно-конфессиональной группе любавичских хасидов, однако при этом в городе нет Русского центра, предназначенного для развития этнической культуры и общественной жизни государствообразующего русского народа. В качестве примера в обоих обращениях приводится государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Коми-Пермяцкий этнокультурный