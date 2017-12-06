 

Владимир Путин объявил о намерении участвовать в выборах президента

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил сегодня о намерении баллотироваться на выборах в марте 2018 года, сообщает РИА «Новости».

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», - сказал президент во время встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. «Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку», - добавил Путин после продолжительного скандирования «ГАЗ за вас!».

Отметим, что сегодня утром к Путину с вопросом об участии в выборах в качестве кандидата обратились волонтеры на форуме «Доброволец» в Москве. Президент ответил, что решение участвовать в выборах главы государства является «ответственным для любого человека» и добавил, что решение будет принято в самое ближайшее время.
 
Если действующий сейчас президент одержит победу весной, то к 2024 году суммарно он проведет на посту главы государства 21 год.

АПН следит за развитием событий.       
 

теги: Владимир Путин Выборы президента РФ
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