Разъяснение спортсменов

На всякий случай, если вы вдруг вчера вечером резко начали сочувствовать спортсменам, напоминаю, что из себя представляет спортсмен олимпийского и международного уровня.

Это человек, который примерно десять лет за ваши деньги по заграницам катается, а потом становится депутатом от Единой России и ещё двадцать-тридцать лет может вам что-нибудь запрещать. Wi-Fi без авторизации, митинги и пикеты, бесплатную парковку, оскорбление верующих, упоминание русских, политические сайты, картинки с голыми людьми в интернете, посылки с Алиэкспресса и т.д. и т.п.



Ума у этих людей может и не быть (ну не отбирают спортсменов по уму, там другие критерии), зато всегда есть безоговорочная вера в мудрое начальство, которому виднее.



На каждого спортсмена надо смотреть, как на личинку депутата. Не ошибётесь. Они ещё и гордятся, что их в дело взяли, кнопку нажимать.