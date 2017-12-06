Разъяснение спортсменов

На всякий случай, если вы вдруг вчера вечером резко начали сочувствовать
спортсменам, напоминаю, что из себя представляет спортсмен олимпийского
и международного уровня.
Это
человек, который примерно десять лет за ваши деньги по заграницам
катается, а потом становится депутатом от Единой России и ещё
двадцать-тридцать лет может вам что-нибудь запрещать. Wi-Fi без
авторизации, митинги и пикеты, бесплатную парковку, оскорбление
верующих, упоминание русских, политические сайты, картинки с голыми
людьми в интернете, посылки с Алиэкспресса и т.д. и т.п.
Ума
у этих людей может и не быть (ну не отбирают спортсменов по уму, там
другие критерии), зато всегда есть безоговорочная вера в мудрое
начальство, которому виднее.
На каждого спортсмена надо смотреть,
как на личинку депутата. Не ошибётесь. Они ещё и гордятся, что их в
дело взяли, кнопку нажимать.