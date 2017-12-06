 

Разъяснение спортсменов

На всякий случай, если вы вдруг вчера вечером резко начали сочувствовать спортсменам, напоминаю, что из себя представляет спортсмен олимпийского и международного уровня.
 
 
Это человек, который примерно десять лет за ваши деньги по заграницам катается, а потом становится депутатом от Единой России и ещё двадцать-тридцать лет может вам что-нибудь запрещать. Wi-Fi без авторизации, митинги и пикеты, бесплатную парковку, оскорбление верующих, упоминание русских, политические сайты, картинки с голыми людьми в интернете, посылки с Алиэкспресса и т.д. и т.п.

Ума у этих людей может и не быть (ну не отбирают спортсменов по уму, там другие критерии), зато всегда есть безоговорочная вера в мудрое начальство, которому виднее.

На каждого спортсмена надо смотреть, как на личинку депутата. Не ошибётесь. Они ещё и гордятся, что их в дело взяли, кнопку нажимать.
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