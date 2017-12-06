Сборная РФ отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года

Международный олимпийский комитет официально отстранил сборную РФ от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. О решении комитета стало известно вечером 5 декабря 2017 года. Олимпийский комитет России (ОКР) также дисквалифицирован, и это означает, что спортсмены не смогут принять участие в Олимпиаде под флагом Российской Федерации.





Спортсмены, которые не были заподозрены в употреблении допинга, получат право выступать под нейтральным флагом в статусе «олимпийцев из России». Церемония награждения будет проводиться без российского гимна.





Вице-премьер правительства РФ, непотопляемый Виталий Мутко, получил пожизненную дисквалификацию. Бывший министр спорта, который вообще избежал каких-либо наказаний за происходящее с российским спортом, а напротив - был повышен в должности до вице-премьера, запрещено посещение любых мероприятий, связанных с олимпийским движением.





Российские официальные лица пока отреагировали довольно мягко. Глава ОК РФ Александр Жуков даже обнаружил в решении МОКа положительные стороны. По его словам, вопрос об участии спортсменов из России в Олимпиаде под нейтральным флагом будет обсуждаться на всех уровнях, включая Госдуму.





«Нам предстоит обсудить это решение, мы предполагаем, что оно будет обсуждено на Олимпийском собрании с участием спортсменов — кандидатов на участие в Олимпиаде, тренеров и представителей федераций. Будет принято окончательное решение по условиям участия в Олимпийских играх», — цитирует слова чиновника агентство ТАСС.





АПН следит за развитием событий.