Каркнул ворон: «Never МОК»

Случилось то, чего следовало ожидать. Российская сборная как команда отстранена от зимней Олимпиады-2018. Там смогут под олимпийским флагом и в нейтральной форме выступить лишь отдельные спортсмены, по мнению МОК, не замешанные в употреблении допинга. Отвешено и несколько персональных пощечин - пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах вице-премьер Виталий Мутко и бывший заместитель министра спорта Юрия Нагорных. Кроме того, дисквалифицирован российский Олимпийский комитет, а членство Александра Жукова в МОК приостановлено.

Какой-то системной, окончательной и однозначной реакции российского официоза пока не последовало. Например, первый зампред комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что не стоит великой державой ехать на мировой спортивный фестиваль инкогнито. Франц Адамович вообще периодически не менее грозен на словах, чем на деле в октябре 1993 года, когда он принимал активное участие в сожжении в Доме Советов «ваты» задолго до того, как это стало мейнстримом в одной соседней стране.

Увы, другие сильные мира сего и риторической демонстрацией мускулатуры пренебрегли. Возьмем Светлану Журову. Еще недавно, когда газета New York Times опубликовала еще в качестве «инсайда» информацию, согласно которой в МОК «рассматривают ряд возможных взысканий по отношению к России за нарушение антидопинговых правил, в том числе запрет на исполнение гимна страны на предстоящих Олимпийских играх и отстранение делегации спортсменов от церемонии открытия…[они] рассматривают возможность участия российских спортсменов под нейтральным флагом или возможность выступать в нейтральной форме…МОК вряд ли введет полный запрет на участие России (в ОИ -2018 - ИФ), хотя он мог предусмотреть значительные финансовые взыскания, отстранить от участия спортсменов и чиновников, которые, как считается, были причастны к допинговой схеме, и убрать любое упоминание о России на играх», - наша еще недавно прославленная чемпионка, а сейчас первый зампред думского комитета по международным делам была категорична. «Если Международный олимпийский комитет примет решение запретить исполнять гимн России на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, или участвовать нашим спортсменам в церемонии открытия, наша страна вряд ли поедет на Олимпиаду» , - сказала она.

Но уже в день принятия решения МОК Журова сменила формулировки на значительно более мягкие и расплывчатые, в телеэфире отказавшись говорить о каких-то контрмерах до вердикта. А один самых осведомленных и статусных журналистов кремлевского пула, Андрей Колесников, двумя днями ранее написал на своей странице в Facebook, что сборная России не решится на бойкот Олимпиады, если ее допустят до турнира лишь, используя образное выражение Клинцевича, «инкогнито». Один из комментаторов написал: "А наши психанут – и совсем не поедут", на что Колесников ответил: "Не психанут, это давно решено". Потом он, правда, сказал, что его не так поняли и как раз давно решено, что под нейтральным флагом наши не поедут. Однако кремлевский пресс-секретарь Песков по итогам шумихи, поднятой заявлением и опровержением журналиста, сообщил, что вопрос бойкота в Кремле не обсуждают.

Обещают, что в среду 6-го президент огласит «ряд важных заявлений», касающихся нашей реакции. Положа руку на сердце – верите ли вы, что это будет действительно Реакция, а не дежурное сожаление о коварстве и низости уважаемых западных партнеров с обязательным заверением, что мы все равно с этими партнерами очень хотим дружить и из всемирной спортивной семьи, хоть нас и «ушли», все равно не уйдем?

Лично я верю очень слабо. С трудом допускаю некий результативный всплеск обиды и ярости, каким стало возвращение Крыма после победы киевского Майдана.

Но подобный всплеск сложно прогнозировать, так как он если и будет, то абсолютно в противофазу системе. На системном же уровне Российская Федерация почти четыре года после все того же Крыма по всем направлениям, включая спорт высших достижений, исключительно пятится назад, вжимая голову в плечи, снося бесконечные тумаки «партнеров» и бесконечно же призывая их к реализму и миролюбию.

Психологически робкая надежда, что когда-то же супостаты остановятся и не станут превращать ядерную державу в труху, понятна. Оставим даже за скобками, что лично-имущественные неприкосновенность и благосостояние интересуют российских властителей куда больше, чем неприкосновенность и благосостояние державы. Но несомненный факт, что Запад, начав прессинг, не пощадит ни того, ни другого, уже установлен на множестве примеров, от Ливии до Украины. Поэтому понятный психологический феномен переходит в разряд тяжелых психиатрических девиаций.

Совершенно очевидно и наличие у отечественных правителей другого психологического с переходом психиатрическое отклонения – «стокгольмского синдрома» (хотя, безусловно, холодному Стокгольму они предпочитают Лазурный и прочие теплые берега). Неистово костеря Запад, наши чиновники и дипломаты постоянно подчеркивают, что у нас с ним ценностных расхождений нет, что в целом-то Запад хороший, просто кучка элитариев – почему-то стабильно и безальтернативно могучая – мутит воду, что насчет киевского режима, узрев его кровавую сущность, там вот-вот одумаются, что условный и конкретный Трамп достойные адекватные люди и русофилы, просто бояре вокруг них дрянь.

Конкретно в спортивной сфере данная тенденция выражалась в том, что мы до последнего времени упорно отказывались признавать политическую составляющую западных преследований. Так, весной прошлого года на совещании у президента, посвященном допинговому скандалу перед летними Олимпийскими играми, сам чиновник №1 сказал Мутко и главе Федерального медико-биологического агентства Владимиру Уйбе: «Во-первых, не нужно ничего политизировать, не нужно продвигать какую-то теорию заговора. Нужно системно и своевременно реагировать на принимаемые решения, в том числе на уровне международных организаций. И если у вас не было данных о том, как быстро выводится этот препарат из организма человека, то нужно было провести соответствующую работу, вступить в контакт с коллегами из ВАДА и с ними заблаговременно все это обсудить, а не бить, как в народе говорят, по хвостам и задним числом рассуждать о том, что корректно было ими сделано, что некорректно».

Сейчас политизация спорта признана на высшем уровне, для этого понадобилось фактическое отстранение наших ребят от Олимпиады. Отмечу, пока только признана, без ответных действий и даже их конкретного плана. Когда же случится хотя бы признание, не говорю уже о большем, невозможности договориться с Западом на основных, геополитических фронтах? Не хотелось бы отвечать каркающим возгласом ворона из одного известного стихотворения, написанного соотечественником хорошего Трампа и его плохих бояр. Не хотелось бы, но…