Ведущего криминалиста МВД уличили в мошенничестве c госконтрактами

Ведущий эксперт криминалист МВД России генерал-лейтенант Петр Гришин вместе со своим заместителем полковником полиции Олегом Мазуром подозревается в мошенничестве при госзакупках оборудования для нужд Экспертно-криминалистического центра министерства. Об этом сегодня сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.





"Сотрудники ГУСБ МВД России и ФСБ России проводят мероприятия в рамках расследования уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), возбужденного в отношении начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта полиции Петра Гришина и его заместителя полковника полиции Олега Мазура", - цитирует выступление Волк Интерфакс.





По имеющейся информации, в рамках расследования в служебных кабинетах этих должностных лиц, а также по местам их проживания проводится серия обысков. "Дополнительно сообщаем, что ранее генерал-лейтенант полиции Петр Гришин подал рапорт об освобождении от занимаемой должности", - добавила представитель МВД.





Пресс-служба СК РФ сообщает, что подозреваемым в хищении бюджетных средств Петру Гришину и его подчиненному вменяется завышение стоимости госконтрактов на 80 млн рублей.





АПН следит за развитием событий.



