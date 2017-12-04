 

«Закон Яровой» не затронет разговоры топ-менеджеров госкомпаний

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил обращение к правительству с просьбой вывести из-под действия «закона Яровой» выделенные сети телефонной связи, которые используют для переговоров между собой сотрудники крупных государственных предприятий. Известно, что такие сети имеются, например, у АЛРОСА, ОАО РЖД и ЛУКОЙЛа, сообщает сегодня газета "Коммерсант"

Комиссия РСПП по связи и информационным технологиям уже подготовила заключение на проект постановления правительства о порядке, сроке и объеме хранения сообщений связи по новому законуНовый проект Минкомсвязи уточняет сроки хранения данных по «закону Яровой» и содержит предложение исключить из закона услуги телефонной и радиосвязи в выделенных сетях. 

В этих закрытых сетях связи, не имеющих присоединения к сетям общего пользования, часто применяются аналоговые протоколы передачи информации без емкости. При создании выделенных сетей связи нередко нельзя использовать существующую инфраструктуру, потому что в отдельных случаях они создаются на территории, оторванной от мира.

По мнению некоторых экспертов, в этих закрытых сетях не может быть террористов, а также не может потребоваться проведение оперативно-разыскных мероприятий. 

Необходимо отметить, что общие затраты на исполнение нового закона МТС, "МегаФона" и "Вымпелкома" в 2018 году оцениваются не менее чем в 100 млрд рублей, включая 15 млрд рублей только на хранение СМС-трафика. РСПП в свою очередь предупреждает о том, что в случае принятия проекта в текущем виде эти расходы станут основным направлением вложений операторов в ближайшие годы, а их тарифы вырастут на 20-30%.

АПН следит за развитием событий.
 

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