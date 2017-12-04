 

Россияне не спешат принимать участие в президентских выборах

Выборы президента Российской Федерации в марте 2018 года может посетить всего около 58% россиян. Это меньше, чем план по явке, которого придерживается администрация президента. Свои прогнозы по явке сегодня опубликовали социологи «Левада-центра», которые провели соцопрос в 48 регионах России. Результаты проведенного исследования публикует сегодня агентство РБК.

Специалисты «Левада-центра» заявляют, что только 24% опрошенных сказали, что совершенно точно пойдут 18 марта 2018 года на выборы. Еще 34% сказали, что, скорее всего, будут голосовать. 10% респондентов говорят, что точно не пойдут на выборы, еще 10% сомневаются, что будут голосовать. 20% пока не определились, будут они голосовать или нет.

Интересно, что среди тех, кто не хочет идти на выборы, преобладает мнение о том, что участие в голосовании совершенно ничего не изменит. Такого мнения придерживается около 43% опрошенных.

Напомним читателям, что администрация президента рассчитывает на явку в 70%. Именно эта установка была озвучена еще несколько месяцев назад властями. Одновременно поставлена задача, чтобы доля проголосовавших за Владимира Путина составила не менее 70%.

АПН следит за развитием событий.


теги: Выборы президента РФ
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