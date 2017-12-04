Гособвинение требует 10 лет колонии строгого режима для Улюкаева

Гособвинение попросило приговорить бывшего главу минэкономразвития Алексея Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима за дачу взятки. Прокуроры считают его вину полностью доказанной.





В данный момент в Замоскворецком суде Москвы идут активные прения по уголовному делу против бывшего чиновника, о чем сообщают многие новостные агентства.





Прокуроры ни разу не сослались на показания передавшего взятку главы «Роснефти» Игоря Сечина, сообщает «Медуза». Глава госкорпорации так и не явился в суд для дачи показаний, а против оглашения материалов допросов выступила защита Улюкаева.





от Игоря Сечина за покровительство в сделке по покупке «Башнефти». Напомним читателям, что по версии следствия, в ноябре 2016 года Улюкаев получил $2 млн





АПН следит за развитием событий.



