Гособвинение требует 10 лет колонии строгого режима для Улюкаева
- 04.12.2017, 13:08,
- Новости
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Гособвинение попросило приговорить бывшего главу минэкономразвития Алексея Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима за дачу взятки. Прокуроры считают его вину полностью доказанной.
В данный момент в Замоскворецком суде Москвы идут активные прения
по уголовному делу против бывшего чиновника, о чем сообщают многие новостные агентства.
Прокуроры ни разу не сослались на показания передавшего взятку главы «Роснефти» Игоря Сечина, сообщает «Медуза». Глава госкорпорации так и не явился в суд для дачи показаний, а против оглашения материалов допросов выступила защита Улюкаева.
Напомним читателям, что по версии следствия, в ноябре 2016 года Улюкаев получил $2 млн от Игоря Сечина за покровительство в сделке по покупке «Башнефти».
АПН следит за развитием событий.