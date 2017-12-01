 

Сергей Собянин: средняя зарплата медиков в Москве достигла 114 тысяч рублей

Средняя зарплата столичных медиков до конца текущего года достигнет 114 тысяч рублей. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном блоге.

"К концу этого года средняя зарплата врачей в городских медучреждениях достигнет 114 тыс. руб. А в 2010 г. она составляла 56 тыс. Т.е. рост в 2 раза. Говорю о средней зарплате. И внутри учреждений и между ними есть большая дифференциация в оплате труда. Мы эту проблему знаем и будем подтягивать уровень зарплаты тех врачей, кому платят несправедливо мало. И кстати, врачи в Москве зарабатывают примерно в 3 раза больше своих коллег в областях ЦФО, за исключением Московской области", - гордо рапортует чиновник.

Напомним читателям, что несколько дней назад Мосгорстат также сообщил о небывалом росте среднемесячной заработной платы москвичей за январь-август 2017 года. По информации статистического ведомства, зарплата увеличилась на 8,5% и достигла 91815 рублей. 

Самые высокие заработки в Москве, по данным чиновников, оказались у работников нефтяной отрасли - в среднем около 500 тысяч рублей в месяц. Немалые зарплаты также зафиксированы в области производства цемента и бетона – около 245 тысяч рублей. В рекламной сфере зарплаты в среднем составляют 180 тысяч рублей, а разработчики программного обеспечения получают около 160 тысяч рублей. В строительных компаниях средняя зарплата составляет 77 тысяч рублей. Работники деревообрабатывающих предприятий - около 71 тысячи рублей. В учреждениях здравоохранения и образования – по 68 тысяч. Меньше всего получают работники гостиниц и общепита – по 46 тысяч рублей в месяц.

АПН следит за развитием событий и никак не комментирует происходящее.
 

теги: Мэрия Москвы Сергей Собянин Медицина
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