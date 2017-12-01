Призраки паровых стерилизаторов заполнили торги

Импорт фальсификата и завышение цен идут рука об руку при попустительстве отдельных чиновников



Интересный феномен наблюдается в настоящее время при госзакупках для нужд медицинских учреждений. Российским больницам поставляют… поддельные паровые стерилизаторы. Казалось бы, намного выгоднее подделывать доллары или, хотя бы, рубли.



Но нет. Необычные представители фальшака подделывают не только конкуренцию на торгах, но и оборудование немецкого производства.



Не будем тянуть драматическую паузу, перейдём к конкретике.



Как



Во всяком случае, именно так смотрит на эту ситуацию Росздравнадзор.



Размах мошенничества в российском здравоохранении по истине масштабный. Особое беспокойство вызывают поставки российским больницам поддельных импортных паровых стерилизаторов по запредельным ценам. Два сговорившихся поставщика продают фальсифицированное оборудование несуществующих фирм по заоблачным ценам. Серьезные нарушения в сфере закупок выявил Росздравнадзор, в 2016ом году признавший оборудование фальсификатом.



И это было сделано не просто так. Ведь производитель паровых KSG Sterilisatoren GmbH производства Германии уже несколько лет закрыт. А поставки его новенького, с иголочки, обрудования производители пытаются продолжать. И оно, даже, работает в нескольких медучреждениях.









В 2016 году Росздравнадзор признал оборудование фальсификатом.



В своём официальном письме субъектам обращения медицинских изделий и руководителям территориальных органов Росздравнадзора (от 24.03.2016 г. №01И – 588/16) ведомство сообщает:



«..предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести проверку наличия в обращении указанного медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации фальсифицированного медицинского изделия и o результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора».



Поддельные стерилизаторы пришли в Екатеринбург, Белгород, Уфу, Пермь и многие другие регионы. Их закупили кардиоцентры, противотуберкулезные диспансеры и даже роддома.



А кто устроил эту феерию? ООО «Медицинская компания «Вита-пул». Бурная активность поставщика подделок привлекла внимание правоохранительных органов после того как в Белгородскую область оборудование с реальной стоимостью 3.6 млн. рублей поставили за 11,7 млн рублей.



Вскрывшиеся подробности включали и прямой вывод российских бюджетных денег за рубеж. «Ведущий российский поставщик медицинского оборудования и расходных материалов для дезинфекции и стерилизации», как выяснилось, сотрудничает с фирмой Lavika Holdings Limited, зарегестрированной в Белизе (Центральная Америка).



Через неё «Вита-Пул» закупила и ввезла в Россию несколько десятков паровых стерилизаторов немецкой фирмы KSG Sterilisatoren GmbH показав на бумаге завышенные вдвое цены. Все сделки осуществлялись в 2013–2015 годах, а полученная маржа исчезла в бескрайних лесах в Южной Америки. Каким образом контфактное оборудование без нормальных сертификатов попало в Россию – большая тайна.



Уже в августе 2017 года в отношении директора ООО «МК «Вита-Пул» Александра Конева было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и он был взят под домашний арест.



А в октябре 2017 года Восточная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело на «Вита-Пул» по ч. 1 ст. 2381 УК РФ («сбыт на территории Российской Федерации фальсифицированных медицинских изделий, совершённый в крупном размере»).



Прокурорская проверка установила, что организация производила декларирование медицинского оборудования (страна происхождения – Германия) – стерилизаторов КSG на сумму более 2,5 млн рублей. И это медицинское оборудование, согласно маркировке, производилось в 2014–2015 годах.



Закончилась ли на этом история великих комбинаторов? Нет, она продолжилась.



Компаньоны Конева Сергей Кирица и Владимир Литвинец, взяли бизнес в свои руки. Они начали продавать медучреждениям другие паровые стерилизаторы - «Лаутешлягер». Но… опять по завышенным ценам. Впрочем, специалисты указывают, что оборудование уж очень напоминает «старых немцев». Аппарат в больнице скорой медицинской помощи №1 города Омска, как две капли похож на подельный «Стерилизатор KSG» Городской больницы №21 города Перми. Странное совпадение. Да и в Старом Осколе Белгородской области работает близнец фальсифицированного стерилизатора противотуберкулёзного диспансера Екатеринбурга.



Удивительно, но, несмотря на уголовные дела и прямое требование российского законодательства, ни один договор не был разорван. Недобросовестный, вроде бы, поставщик не.вернул в бюджет ни копейки за поставку фальсифицированного оборудования.



Впрочем, на ниве поставок медоборудования работают и другие, не менее изобретательные компании, чем «Вита-Пул». Феноменально успешные бизнесмены умудряются продавать паровые стерилизаторы по ценам, завышенным в разы. Разница иногда достигает 300% - тех самых, о которых в своё время так едко высказался Карл Маркс..



Например, по европейскому прайс-листу компании БMT стерилизаторы BMTSterivap 669 и Sterivap 6612, (с камерой на 400 и 600 литров) стоят с доставкой и монтажом от 40 до 60 тысяч евро, примерно от 2,9 до 4,5 млн рублей. В России их стоимость у оборотистых поставщиков достигает 8, а иногда и 20 млн рублей.



Именно такие нечеловеческие деньги заплатили столичный Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.



ФГБУ Орловский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору за поставленное им оборудование. Паровой стерилизатор Т Sterivap 669 был закуплен за 17 млн руб, а поликлиника Юго-Западного района г. Ставрополя, отдала свыше 8 млн руб.



Можно сравнить этот ужас с соседней Беларусью, где госзакупки находятся под жёстким контролем. Там идентичные стерилизаторы проданы по цене 2, 9 млн российских рублей.



И действительно - мошенники зарабатывают на российских больницах прибыль в 300%.



За счёт чего они вообще попадают на госзакупки? Одни и те же юрлица часто пересекаются в конкурсной документации, где конкурируют (или создают видимость) за поставки оборудования. Почему, в конце концов, оборудование закупается настолько дорого, при том, что есть возможность осведомится о его реальной цене у проивзодителей?



Интересный феномен наблюдается в настоящее время при госзакупках для нужд медицинских учреждений. Российским больницам поставляют… поддельные паровые стерилизаторы. Казалось бы, намного выгоднее подделывать доллары или, хотя бы, рубли.Но нет. Необычные представители фальшака подделывают не только конкуренцию на торгах, но и оборудование немецкого производства.Не будем тянуть драматическую паузу, перейдём к конкретике.Как пишут «Аргументы недели» , сразу два "независимых" поставщика пытаются впарить государству фальсифицированное оборудование несуществующих фирм по запредельным ценам.Во всяком случае, именно так смотрит на эту ситуацию Росздравнадзор.Размах мошенничества в российском здравоохранении по истине масштабный. Особое беспокойство вызывают поставки российским больницам поддельных импортных паровых стерилизаторов по запредельным ценам. Два сговорившихся поставщика продают фальсифицированное оборудование несуществующих фирм по заоблачным ценам. Серьезные нарушения в сфере закупок выявил Росздравнадзор, в 2016ом году признавший оборудование фальсификатом.И это было сделано не просто так. Ведь производитель паровых KSG Sterilisatoren GmbH производства Германии уже несколько лет закрыт. А поставки его новенького, с иголочки, обрудования производители пытаются продолжать. И оно, даже, работает в нескольких медучреждениях. Поддельные паровые стерилизаторы KSG Sterilisatoren GmbH производства Германии, по документам якобы собранные в 2013-15 гг. работают в нескольких медучреждениях страны, несмотря на то, что компании-производителя не существует уже несколько лет. Она была обанкрочена и закрыта в 2011ом году и никакого оборудования после банкротства произвести не могла.В 2016 году Росздравнадзор признал оборудование фальсификатом.В своём официальном письме субъектам обращения медицинских изделий и руководителям территориальных органов Росздравнадзора (от 24.03.2016 г. №01И – 588/16) ведомство сообщает:«..предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести проверку наличия в обращении указанного медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации фальсифицированного медицинского изделия и o результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора».Поддельные стерилизаторы пришли в Екатеринбург, Белгород, Уфу, Пермь и многие другие регионы. Их закупили кардиоцентры, противотуберкулезные диспансеры и даже роддома.А кто устроил эту феерию? ООО «Медицинская компания «Вита-пул». Бурная активность поставщика подделок привлекла внимание правоохранительных органов после того как в Белгородскую область оборудование с реальной стоимостью 3.6 млн. рублей поставили за 11,7 млн рублей.Вскрывшиеся подробности включали и прямой вывод российских бюджетных денег за рубеж. «Ведущий российский поставщик медицинского оборудования и расходных материалов для дезинфекции и стерилизации», как выяснилось, сотрудничает с фирмой Lavika Holdings Limited, зарегестрированной в Белизе (Центральная Америка).Через неё «Вита-Пул» закупила и ввезла в Россию несколько десятков паровых стерилизаторов немецкой фирмы KSG Sterilisatoren GmbH показав на бумаге завышенные вдвое цены. Все сделки осуществлялись в 2013–2015 годах, а полученная маржа исчезла в бескрайних лесах в Южной Америки. Каким образом контфактное оборудование без нормальных сертификатов попало в Россию – большая тайна.Уже в августе 2017 года в отношении директора ООО «МК «Вита-Пул» Александра Конева было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и он был взят под домашний арест.А в октябре 2017 года Восточная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело на «Вита-Пул» по ч. 1 ст. 2381 УК РФ («сбыт на территории Российской Федерации фальсифицированных медицинских изделий, совершённый в крупном размере»).Прокурорская проверка установила, что организация производила декларирование медицинского оборудования (страна происхождения – Германия) – стерилизаторов КSG на сумму более 2,5 млн рублей. И это медицинское оборудование, согласно маркировке, производилось в 2014–2015 годах.Закончилась ли на этом история великих комбинаторов? Нет, она продолжилась.Компаньоны Конева Сергей Кирица и Владимир Литвинец, взяли бизнес в свои руки. Они начали продавать медучреждениям другие паровые стерилизаторы - «Лаутешлягер». Но… опять по завышенным ценам. Впрочем, специалисты указывают, что оборудование уж очень напоминает «старых немцев». Аппарат в больнице скорой медицинской помощи №1 города Омска, как две капли похож на подельный «Стерилизатор KSG» Городской больницы №21 города Перми. Странное совпадение. Да и в Старом Осколе Белгородской области работает близнец фальсифицированного стерилизатора противотуберкулёзного диспансера Екатеринбурга.Удивительно, но, несмотря на уголовные дела и прямое требование российского законодательства, ни один договор не был разорван. Недобросовестный, вроде бы, поставщик не.вернул в бюджет ни копейки за поставку фальсифицированного оборудования.Впрочем, на ниве поставок медоборудования работают и другие, не менее изобретательные компании, чем «Вита-Пул». Феноменально успешные бизнесмены умудряются продавать паровые стерилизаторы по ценам, завышенным в разы. Разница иногда достигает 300% - тех самых, о которых в своё время так едко высказался Карл Маркс..Например, по европейскому прайс-листу компании БMT стерилизаторы BMTSterivap 669 и Sterivap 6612, (с камерой на 400 и 600 литров) стоят с доставкой и монтажом от 40 до 60 тысяч евро, примерно от 2,9 до 4,5 млн рублей. В России их стоимость у оборотистых поставщиков достигает 8, а иногда и 20 млн рублей.Именно такие нечеловеческие деньги заплатили столичный Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.ФГБУ Орловский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору за поставленное им оборудование. Паровой стерилизатор Т Sterivap 669 был закуплен за 17 млн руб, а поликлиника Юго-Западного района г. Ставрополя, отдала свыше 8 млн руб.Можно сравнить этот ужас с соседней Беларусью, где госзакупки находятся под жёстким контролем. Там идентичные стерилизаторы проданы по цене 2, 9 млн российских рублей.И действительно - мошенники зарабатывают на российских больницах прибыль в 300%.За счёт чего они вообще попадают на госзакупки? Одни и те же юрлица часто пересекаются в конкурсной документации, где конкурируют (или создают видимость) за поставки оборудования. Почему, в конце концов, оборудование закупается настолько дорого, при том, что есть возможность осведомится о его реальной цене у проивзодителей?

Нам кажется, этот вопрос должен быть отнесён к компетенции антимонопольных и правоохранительных органов. И последние должны рассматривать не только действия поставщиков, но и лиц, непосредственно принимавших решение о закупке фальсфиката по безумной стоимости. Их чиновничья карьера явно должна быть заменена на карьеру заключённого.