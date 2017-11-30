Недотроги ли?

Информационное пространство в последние 3 месяца заполнено сведениями о секс скандалах. Сказать, что для американской и западноевропейской публики это неожиданное явление, значит сказать неправду. Пуританство в Америке всегда носило лицемерный характер. Идеологами пуританизма чаще всего становились те, кто фактически вёл двойной образ жизни: явный и скрытый. Да и главный идеологический рупор США Голливуд являет собой не что иное, как пропаганду прелюбодейства, разврата, сексуального насилия, не традиционных сексуальных отношений. Правда, это художественно подавалось как противодействие злу, а, на самом деле, на рынок сексуальных услуг продвигалось всё самое низменное и пошлое. Понятно, что чаще всего этот продукт был рассчитан на неамериканскую аудиторию, на разложение стабильных и консервативных обществ. Но, как говорится, рано или поздно, фальшивая монета возвращается к своему хозяину. И теперь уже не удаётся скрыть порочащую связь Президента США Б.Клинтона со смазливой служащей Белого Дома Моникой Левински.

Со временем становится понятным, что секс скандал незаменимое средство борьбы с неугодными. Этот приём переносится в политическую сферу и даже в сферу межгосударственных отношений. Кандидат в Президенты Франции Стросс - Кан Доминик будучи в должности директора МВФ, в одночасье скомпрометирован в Нью – Йорке обвинениями в изнасиловании горничной. А дальше маховик сексуальных обвинений закрутился во всю мощь, поставив на поток претензии женщин к высокопоставленным мужчинам то ли за измену, то ли за неспособность удовлетворить их желания, то ли за неожиданно прерванную сексуальную связь. Заметьте, жалуются на состоятельных, с кого можно что – то поиметь. А когда шантаж не проходит, в ход идут обвинения о домогательствах. Но истинный размах этот приём получил в ходе недавних выборов Президента США, естественно против Трампа. Всё, что мир наблюдает с голливудским секс скандалом Вайнштейна и иже с ним, это привет от Трампа, что называется в «обратку», самым яростным, самым бескомпромиссным обличителям Дональда. Брюс Маркс, бывший сенатор от Пенсильвании, говорит: то, что сейчас происходит, может быть эффектом бумеранга в действии: "Конечно, иногда обвинения правдивы. Иногда, к сожалению, ложны. Мы видели примеры во время минувшей президентской кампании. Когда женщины вспоминали о событиях, которые якобы имели место много лет назад, и выступали с обвинениями в адрес Дональда Трампа. А демократы и Хиллари Клинтон зарабатывали на этом бонусные очки, используя эти обвинения против него».

Теперь – это не просто гламурный переполох, а Вайнштейн-гейт, который встряхнул вашингтонско-голливудское болото. В скандале многие увидели политический подтекст, который прямо касается тех, кто проиграл выборы президента США. Скандалы вокруг известного актера и продюсера объединяют больше, чем просто агрессивные сексуальные домогательства на работе. Обвиняемые в них в большой дружбе с семьей Клинтон. Харви Вайнштейн спонсировал предвыборную гонку Хиллари, устроил поход голливудских звезд на Трампа. А Кевин Спейси был в первых рядах наступавших антитрамповцев.

Чем эта история закончится сказать трудно, ибо то что разворачивается на наших глазах –лишь начало. Американская элита удивительно непредусмотрительные люди. Им всегда думается, что изобретаемое ими оружие никогда не выстрелит в них. Хотя всегда все происходит с точностью наоборот. Так и здесь.

Честно признаемся, нам нет большого интереса, кто, где и с кем переспал, и какое количество раз «использовал» стеснительных актрис. Нам, россиянам, не интересно и то, что секс скандал является средством противостояния демократов с республиканцами и наоборот. Нам, по большому счёту, не важно, кто из них победит. Ибо по отношению к России, это ничего не меняет: хрен редьки не слаще.

Нам нужно думать о себе, о своей стране, об окружающем нас мире. И с этой позиции важно понимать, какую угрозу новая американская забава несёт Миру, а значит и нам.

В данном случае, говоря о секс скандале , а точнее об индустрии секс скандалов, речь идет не о единичных случаях и даже не о событии складывающемся из них. Речь идёт о явлении. Обратите внимание все подружки Вайнштейна не рядовые, не обычные актрисы для массовок и малозаметных ролей, которых пруд пруди в каждой стране, а выдающиеся актрисы, обладательницы самых престижных мировых премий и званий. Мы не стояли со свечой у ног, но американская пресса называет следующие имена:

Оливия Уайлд, Эшли Джадд, Роуз МакГ оунен, Джессике Альба, Дженифэр Лоуренс, Алисия Викандер, Гвинет Пэлтроу, Кира Найтли, Сисина Миллер, Анджелика Джоли, Мира Сорвино, Азия Арджентл, Марион Котийяр, Ума Турман, Николь Кидман, Хайди Клум, Кейд Уинслет, Джессика Честейн, Джулианна Мур, Мила Королёва …

Этот список ещё не закрыт, а уже открывается «мужской список». А это значит, что геям и лесбиянкам никак не спрятаться от секс скандала.

Вот эти сплошь «оскароносные» дамы, заявляя о своих интимных связях и отношениях с Вайнштейном, полагают что спектакль закончился? Нет, милочки, он только по - настоящему начинается. Всем прошедшим через инкубатор Вайнштейна предстоит защищать свою репутацию. Очевидно же, что их попадание на ведущие роли и на голливудский Олимп, произошло через постель, и возможно не через одну и не только Вайнштейна? Ну, и чего тогда стоят эти звания? Найдется куча обиженных коллег и подруг, которые, как они считают, не поступились своей женской честью, но поплатились вакантным местом на известность, на славу, на рекламу и большие доходы от неё.

И это не единственное последствие. За ним тянется не менее отвратительное: истинное значение всех этих организаторов конкурсов и жюри. Какими критериями руководствуются они в своих оценках и стоит ли им доверять впредь?

Наконец, самый главный в этой части вопрос, а не является ли «постель» тем протекционистским трамплином, благодаря которому разнополые, однополые и «многополые» десантируются во все престижные места и не только на подмостках театров и кино, но и во всех других более серьёзных и важных сферах жизни и направлениях управленческой деятельности. В России ещё секс скандалы не начались, но предпосылки к ним на лицо: среди некоторых из тех, кто величает себя звёздами, принадлежностью к гуманитарной элите, нетрудно угадать «девочек и мальчиков по вызовам». А чего стоят иные холёные директора, режиссеры, продюсеры. А за ними маячат тени женщин- хищниц в образе косатки для стрельцов ( по зодиаку). Яркий тому пример отношения Васильевой и бывшего Министра обороны Сердюкова или Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк - Романовской.

У обсуждаемой темы есть и более глобальная проблема, которая напрямую связана с будущим человечества. Что – то мне указывает на то, что дана отмашка на борьбу не столько с грубыми сексуальными предложениями и притязаниями, сколько на борьбу с традиционным сексом. Ну, всем же известно, что симпатии и любовь начинаются с каких - то знаков внимания. Одни из них связаны с мимикой, состоянием глаз и губ, с манерой одеваться, с походкой и подчёркиванием того, что девушке или женщине кажется отражением её самых сокровенных достоинств, другие с нежным соприкосновением, неожиданным столкновением, нахождением вдвоём в уединении. Запрещать такие проявления - значит посягать на формирование естественных человеческих чувств. Есть глубокое убеждение, мировой секс скандал, в конечном счёте, приведёт не к гендерному равенству, распространению феминизма, защите слабой женщины от хищного мужского либидо, а к элементарному бабьему бунту и всё возрастающей мужской импотенции. Великая человеческая трагедия, когда женщина не хочет, а мужчина –не может. Не станет ли борьба с сексом ещё одним направлением расчеловечивания «человека».

И к этому серьёзно готовятся. Канадские ученые рассказали о появлении в ближайшем будущем новой сексуальной ориентации — "цифросексуалов" (digisexuals), то есть людей, которые будут удовлетворять свои сексуальные потребности исключительно за счет технологий и виртуальной реальности. Доклад на эту тему опубликован в журнале Journal of Sexual and Relationship Therapy.

"Можно с уверенностью сказать, что наступила эра виртуального секса с эффектом погружения", — заявил профессор Нил Маккартур, директор Центра прикладной и профессиональной этики в Университете Манитобы.

По его словам, развитие технологий приведет к тому, что многие будут предпочитать роботов живым партнерам.

"Нет никаких сомнений в том, что секс-роботы на подходе. Люди будут налаживать тесные связи со своими партнерами-роботами. Их будут изготавливать на заказ, чтобы удовлетворять желания людей и делать вещи, которые партнеры-люди не могут или не станут делать", — констатирует Маккартур.

Роботов к 2035 году станет больше, чем людей, считает эксперт. И вот тогда, добавлю от себя, никаких обвинений в сексуальных домогательствах, хоть разорви в клочья.

Как сообщал Фонд ответственной робототехники (FRR), в ближайшее время секс-роботов начнут использовать в домах престарелых, а также для "помощи" парам, практикующим отношения на расстоянии.

Пока подобных роботов производят всего четыре компании, однако эксперты предполагают, что в ближайшие десятилетия эта тенденция может стать повсеместной.

Как отмечает основатель FRR, почетный профессор робототехники и искусственного интеллекта в Университете Шеффилда Ноэль Шарки:

"Нынешние исследования учитывают неосведомленную публику, поэтому трудно сказать, останутся ли "цифросексуальные" практики девиацией или же их широкое распространение приведет к тому, что социальные нормы изменятся", — цитирует его The Telegraph.

Искусственный интеллект, выращивание человеческого плода в пробирке - всё идет к тому, что потребность в человеке единственно разумном живом существе снижается и приближается к той критической отметке, когда человеческая популяция остановится.

На смену ему придёт существо с заданными параметрами мышления и действия, от которых не будет исходить угроза национализма, патриотизма, борьбы с несправедливостью и неравенством. Никто не будет мешать либералам строить удобный для них мир.

Если мы не хотим утратить пьянящие душу чувства любви, нежности, радости, которые только и делают человека счастливым, давайте встанем на защиту традиционного секса, гарантирующего сохранение, развитие и расцвет человечества.