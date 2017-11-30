ЦИК РФ презентовал логотип выборов президента

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации презентовала новый логотип выборов президента России, которые пройдут весной 2018 года. Особой оригинальности в логотипе замечено не было.





Логотип избирательной кампании президента был представлен на заседании ЦИК 29 ноября 2017 года и выбран из 77 предложенных вариантов.





Сам знак представляет собой надпись «2018МАРТА. Выборы президента России» и ленту в виде российского триколора. Число 18 выделено красным цветом, больше никаких визуальных решений дизайнеры использовать не стали.





АПН следит за развитием событий.



