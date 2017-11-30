Неофеодализм: «Мир Грефа» и «мир Хокинга»

Наступление неофеодализма описывают и призывают форсировать очень важные, известные люди. Например, Герман Греф и Алексей Кудрин говорят о замене массы юристов, чиновников и большинства профессий в целом роботами и нейронными сетями. Глава Сбербанка также указал на то, что для работы с самообучающимися программами не нужна и масса программистов. Крайне нужны и важны люди, которые смогут правильно принимать решения по управлению всей этой замечательной техникой и софтом, немногими специалистами. Гибкость, и способность к непрерывному саморазвитию крайне важны для таких систем.

Вероятно, развитое общество и будет в целом основываться на подобных системах вне зависимости от того в чьих руках будет власть. Поскольку инструмент очень эффективный, пусть и этически сомнительный. Хотя первоначально, неверное, методом проб и ошибок будет идти поиск эффективной формы воплощения принципа.

Для понимания ряда сторон его функционирования полезны футурологические статьи Константина Крылова. Он, например, касался такой темы, как судьба тех людей, которые не нужны для функционирования «всего этого»?

Конечно, многие из них погибнут по тем или иным причинам. Некоторые смогут создать небольшие, но достаточно развитые и автономные центры жизнеобеспечения.

Третьи же могут оказаться кем-то вроде домашних животных для тех, кто будет управлять роботами и нейронными сетями. Их могут использовать для добычи генетического материала с разными целями, а также для игр и развлечения. За жизнью сообществ подопечных смогут наблюдать, как за реалити — шоу, участвовать в их жизни, как в онлайн — играх. Также их могут содержать из престижных и/ или идеологических соображений, их поддержка может восприниматься в виде некого потлача. Подопечным, в зависимости от целей, возможно, будут создавать как комфортную, так и суровую, опасную жизнь.

Хозяева могут сделать так, чтобы их подопечные знали об их существовании, а могут и так, чтоб не знали. Техника позволит…

В целом, при неофеодализме могут возникнуть разные виды социальной организации.

1. Коллективы выживания (группы родственников, хутора, общины). Они могут быть самодостаточные, владеющие собственным программным контентом. Относительно технически развитыми, но зависящими от поставщиков контента. Либо примитивные, как правило, зависящие от более развитых групп. В целом малые группы могут быть либо автономными коллективами вживания либо быть включёнными в различные потестарные структуры.

2. Полисы — технически развитые и самодостаточные сети коллективов выживания. Могут включать в себя целый ряд коллективов выживания и их сетей разного уровня развития, где ведущую роль играют производители программного контента, организаторы производства и защиты.

Полисы могут быть разными.

А) «Обычными», ориентированными на физическое и культурное воспроизводство своих членов.

Б) «Научными монастырями», основная цель которых — получения интеллектуального продукта. Все остальные виды их деятельности подчинены этой единой цели.

3. Империи.

А) Империя, защищающая автономные коллективы выживания и полисы, выступающая модератором отношений между ними.

Б) Тоталитарная империя. В ней ряд неразвитых или односторонне развитых, плохо или никак не организованных групп людей полностью зависят от единого центра производства программного контента и политико- силового контроля.

Можно предложить и другую классификацию неофеодальных сообществ, на основе соотношения традиционности и инновационности.

А. «Королевства и вольные города» — различные социальные структуры, как правило, сравнительно малолюдные, уклад жизни в которых полностью перестроен согласно принципам неофеодализма (организация людей в коллективы выживания, экономия ресурсов, компактность всего и вся).

Б. «Византии» - общества, претерпевшие определённые изменения, но сохранившие немало из уклада жизни времён модерна и постмодерна.

Очень возможно появление сообществ «нового типа»: небольших коллективов под тоталитарным руководством. Несмотря на малые размеры, горизонтальные социальные связи между их членами будут минимальны, как и самоорганизация. Зато все они будут находиться под полным контролем руководства группы, которое, часто с помощью продвинутых технологий, сможет управлять ими так же, как роботами.

Все эти весьма разные виды социальной организации и уклада жизни могут иметь место при неофеодализме в разное время на одной территории и одновременно в разных местностях. Особенно в сравнительно ранний период, до конца XXII в.

Но нельзя забывать, что любое человеческое сообщество функционально ограниченно и может дать ответ далеко не на все вызовы.

В целом, «по Герману Грефу» для жизни достаточно компактного высокотехнологичного центра, вероятно, с некими зависимыми сообществами, который, в идеале, может существовать бесконечно долго, совершенствуясь и плавно видоизменяясь в соответствии с конкретными условиями.

Но надо помнить и о «мире по Стивену Хокингу». В котором людям, пусть и самых самодостаточным, рано или поздно придётся покинуть Землю. Что планеты не вечны — научная аксиома!

Поэтому стоит вопрос не только о переселении людей на другое космическое тело, но и о поселении непосредственно в открытом космосе. Наверное, люди смогут поселяться на некое время на неких территориях отдельных планет. Только ни одна планета, действительно удобная для жизни, до сих пор не исследована! В любом случае, необходимы «корабли -матки», способные непрерывно успешно дрейфовать в космосе, которые в принципе не нуждаются в соприкосновении с поверхностью космических тел. Конечно, в открытом космосе громадное количество опасностей. Но «корабль –матка» в теории может перемещаться по маршруту «наибольшего благоприятствования, туда, где в данный момент сравнительно безопасно, причём с «опережением». Что планета сделать, понятное дело, не может…

Причём «корабль –матка» может использовать ресурсы сразу нескольких планет. Поселение на разных «кораблях –матках» может минимизировать конфликты между разными группами людей.

Но для этого, прежде всего, нужны отлично оснащённые научные монастыри, существующие ради научных открытий, а не ради удовлетворения стремления к комфорту, признанию, и выживанию как таковому. Потому, что иначе в дальний космос не выйти и там не поселиться.

Как я уже писал, возникнет ли научный монастырь, и насколько он будет успешен — неизвестно. Подготовка к построению «человечества Стивена Хокинга» идёт во много раз хуже, чем создание «мира Германа Грефа». Как всем известно, судьба человечества неизвестна никому...



