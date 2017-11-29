Анонимное использование мобильных мессенджеров будет запрещено
- 29.11.2017, 17:35,
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Уже с 1 января 2018 года в России будет введен запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров
. Об этом сегодня заявил генпрокурор России Юрий Чайка.
«Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора», — цитирует слова генпрокурора агентство «Интерфакс».
Чиновник также напомнил, что с 1 ноября 2017 года в нашей стране начал действовать закон
, согласно которому владельцам интернет-сервисов запрещено предоставлять возможность их использования для получения доступа к заблокированным информационным ресурсам. «Для этих целей эффективно используется "Единый автоматизированный реестр доменных имен", в котором аккумулируется информация о таких сайтах», - заявил Юрий Чайка.
АПН следит за развитием событий.