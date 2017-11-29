 

Анонимное использование мобильных мессенджеров будет запрещено

Уже с 1 января 2018 года в России будет введен запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров. Об этом сегодня заявил генпрокурор России Юрий Чайка.

«Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора», — цитирует слова генпрокурора агентство «Интерфакс».

Чиновник также напомнил, что с 1 ноября 2017 года в нашей стране начал действовать закон, согласно которому владельцам интернет-сервисов запрещено предоставлять возможность их использования для получения доступа к заблокированным информационным ресурсам. «Для этих целей эффективно используется "Единый автоматизированный реестр доменных имен", в котором аккумулируется информация о таких сайтах», - заявил Юрий Чайка.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Интернет Новые законы
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