Анонимное использование мобильных мессенджеров будет запрещено

Уже с 1 января 2018 года в России будет введен запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров . Об этом сегодня заявил генпрокурор России Юрий Чайка.





«Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора», — цитирует слова генпрокурора агентство «Интерфакс».





Чиновник также напомнил, что с 1 ноября 2017 года в нашей стране начал действовать закон , согласно которому владельцам интернет-сервисов запрещено предоставлять возможность их использования для получения доступа к заблокированным информационным ресурсам. «Для этих целей эффективно используется "Единый автоматизированный реестр доменных имен", в котором аккумулируется информация о таких сайтах», - заявил Юрий Чайка.





АПН следит за развитием событий.



