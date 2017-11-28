 

Чиновники Минфина планируют сократить число льготников

Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил уменьшить число граждан, которые получают социальную поддержку из бюджета.

Как заявил чиновник, семь человек из 10 в стране получают господдержку, хотя на самом деле нуждающихся намного меньше. «Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять», - разъяснил свою идею новатор.

По словам министра, новая идея об экономии бюджетных средств уже активно обсуждается в правительстве. Силуанов считает, что «переформатирование уровней социальной поддержки» приведет к более справедливому распределению ресурсов.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Минфин РФ Новые законы
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