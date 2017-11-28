Для России может быть создан отдельный интернет

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил членам Совета Безопасности заняться разработкой собственной инфраструктуры интернета для пользователей стран БРИКС (туда входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка). Об этом сегодня пишет агентство РБК.





В поручении говорится, что Минкомсвязь совместно с МИД должны инициировать в рамках БРИКС детальную проработку и поиск решения по вопросу создания системы "дублирующих корневых серверов доменных имен (DNS), независимой от контроля (международных организаций) ICANN, IANA и VeriSign и способной обслуживать запросы пользователей перечисленных стран на случай сбоев или целевых воздействий".





"...Серьезной угрозой безопасности России являются возросшие возможности западных стран по ведению наступательных операций в информационном пространстве и готовность к их применению. Сохраняется доминирование США и ряда стран Европейского союза в вопросах управления сетью интернет", - говорится в документе.





Поясним читателям, что DNS (Domain Name System) — это система хранения данных, которая содержит все доменные имена и соответствующие им IP-адреса. После того как пользователь вводит в своем браузере название сайта, DNS позволяет компьютеру понять, на каком IP-адресе находится нужный ресурс, и отправить туда запрос. Большинство корневых серверов находятся в США, еще часть расположена в Европе и Японии, поэтому поиск решений для снижения зависимости от американского оборудования видится вполне обоснованной задачей.

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