Роскомнадзор начал подготовку к запрету зарубежных СМИ

Роскомнадзор подготовил комплекс мер, с помощью которых можно будет наложить запрет на распространение зарубежного СМИ, нарушившего российский закон. Процедура запрета и блокировок будет занимать чуть более двух недель.





Предварительный документ под названием «Об утверждении порядка аннулирования разрешения на распространение продукции зарубежного периодического печатного издания на территории Российской Федерации» опубликован сейчас на портале обсуждения правовых актов.





Как говорится в проекте, основанием для запрета на распространение иностранного издания может быть нарушение закона о СМИ или закона о противодействии экстремистской деятельности. В проекте детально расписаны сроки, в рамках которых чиновники Роскомнадзора могут запретить то или иное издание. От выявления нарушения до полной блокировки и запрета может пройти не более 17 дней. Отметим, что окончательное решение по делу о запрете остается за главой Роскомнадзора и его заместителями.





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