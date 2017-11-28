 

Роскомнадзор начал подготовку к запрету зарубежных СМИ

Роскомнадзор подготовил комплекс мер, с помощью которых можно будет наложить запрет на распространение зарубежного СМИ, нарушившего российский закон. Процедура запрета и блокировок будет занимать чуть более двух недель.

Предварительный документ под названием «Об утверждении порядка аннулирования разрешения на распространение продукции зарубежного периодического печатного издания на территории Российской Федерации» опубликован сейчас на портале обсуждения правовых актов.

Как говорится в проекте, основанием для запрета на распространение иностранного издания может быть нарушение закона о СМИ или закона о противодействии экстремистской деятельности. В проекте детально расписаны сроки, в рамках которых чиновники Роскомнадзора могут запретить то или иное издание. От выявления нарушения до полной блокировки и запрета может пройти не более 17 дней. Отметим, что окончательное решение по делу о запрете остается за главой Роскомнадзора и его заместителями.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Роскомнадзор Новые законы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» За распространение иностранных СМИ россиян начнут штрафовать
» Программы для обхода блокировок в интернете объявлены вне закона
» Обход блокировок запрещенных сайтов станет наказуемым правонарушением
» В России появятся пошлины за выдачу разрешений на распространение зарубежных печатных СМИ
» Первой жертвой «закона о комментариях» стало Агентство Политических Новостей
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Ложная федерация

Ложная федерация

Облик грядущего. Конец закона

Облик грядущего. Конец закона

От беспамятства к безответственности и к развалу государства

От беспамятства к безответственности и к развалу государства

Ни независимости, ни пирожков с черешней

Ни независимости, ни пирожков с черешней

О чём промолчит предстоящий завтра в Казани «Форум православной общественности»

О чём промолчит предстоящий завтра в Казани «Форум православной общественности»

Знамение из Нового Уренгоя

Знамение из Нового Уренгоя

Главные темы
Выборы 2016 Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Роскомнадзор начал подготовку к запрету зарубежных СМИ

  • 13:18
  • 153
Ложная федерация

Ложная федерация

Облик грядущего. Конец закона

Облик грядущего. Конец закона

Пользователей онлайн-игр и соцсетей заставят выйти из тени

  • 17:02
  • 412

«Партия Роста» выдвинула своего кандидата на выборах президента

  • 13:46
  • 466

Чингиз хочет русской крови?

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru