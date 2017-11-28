Облик грядущего. Конец закона

Вся система стоит на таких мелких, мягких, безвредных наказаньицах, которые даже и не наказания вовсе, но все привыкли их бояться. И на таких же мелких подачках в качестве положительного стимула… Человека можно наказать очень больно, но он, по крайней мере, будет гордиться этим наказанием. Он будет думать, что он что-то значит, раз еготакнаказали. Прелесть мелких уколов - в том, что они не дают пищи для гордости. Ты просто лишаешься какого-то мелкого удобства... и никакой тебе моральной компенсации. И тем более сочувствия от ближних. Очень продуманная система. М. Харитонов. God Mode





Итак, мы очень подробно рассмотрели техническую сторону будущего. Настало время обратиться к тому, как будут жить люди в таком будущем.

Для начала: достаточно очевидно, что в тотально роботизированном мире будет мало рабочих мест. Я имею в виду – реальных рабочих мест, где люди создают что-то ценное. Создастся ситуация, когда экономически востребован будет в лучшем случае каждый десятый человек, а то и каждый двадцатый. Остальное будут делать роботы. Или оно вовсе делаться не будет, за ненадобностью.

Чтобы понять, о чём речь. В XIX веке были крайне востребованы такие профессии, как штопальщик (штопальщица). Это была массовая профессия. Сейчас во Франции или Германии доживают свой век последние старушки, которые умели заштопать чулок или носок. И не потому, что чулки перестали рваться, а на носках перестали появляться дырки. А потому, что никому и в голову не придёт штопать старый носок. «Чем старое носить, лучше новое купить» - этот лозунг из романа Хаксли «Бравый новый мир» стал в развитых странах самоочевидной истиной. С другой стороны, практически отмерла – или сохранилась как эксклюзивная услуга – профессия машинистки. По причине прямо противоположной: сейчас умение работать с клавиатурой стало массовым, как раньше - умение писать. По мере совершенствования соответствующих программ умрёт и эксклюзивный сектор «печатания с голоса». Так вот, примерно такая же судьба ждёт множество занятий, которые сейчас оплачиваются. Они станут или невостребованными вовсе, или прекратятся в банальные умения, которыми будет обладать практически каждый.

Возникает закономерный вопрос: а куда девать лишних людей.

Первая мысль – «а не сократить ли численность населения». Но это совершенно бессмысленно. Потому что вслед за людьми придётся сокращать и техносферу, их обслуживающую, так как производимые ею блага некому будет потреблять. Я уже не говорю о том, что дешевизна товаров завязана на массовость. Да и вообще, человек является универсальным ресурсом, чего не скажешь ни о какой железной приблуде. Хотя бы потому, что он хочет жить, а они – нет. Лишаться такого ресурса со стороны «хозяев этого мира» глупо. Да и зачем? Общество будущее будет ОЧЕНЬ БОГАТЫМ обществом. В котором «прокормить ещё миллион человек» будет даже не проблемой, а так, техническим вопросом.

Следующая мысль состоит в том, что людей нужно занять какой-нибудь работой, бессмысленной или нет. Тут полно возможностей. Одно только усложнение бюрократических форм может дать работу сотням миллионов людей, а перекладывание бумажек и подпоясывание разрешений и запрещений на всякие вещи – занять всю жизнь. С другой стороны, можно, например, слегка подразвести преступность, а потом раздуть штаты полиции, создать добровольные дружины по борьбе с разнообразными злодеями, и вообще наполнить жизнь обывателя риском и угрозами, а также победами над ними. А можно, например, строить «космический корабль до Юпитера», причём именно руками (роботы сделают лучше, но вещь бессмысленная, так зачем роботы?). Наконец, всех можно подсадить на наркотики. Почему нет? Всё, что технически возможно, может быть реализовано социально. Да, «бывают сложности», но они все преодолимы, если в ваших руках деньги и власть. Так что владельцы человечества могут делать с ним АБСОЛЮТНО ВСЁ. И не надо думать – «не могут же они». Могут, могут.

Но на самом деле всего этого НЕ НУЖНО. Потому что человек не нуждается в том, чтобы работать. Идеальное состояние для обывателя – сытая бездельная жизнь без серьёзных проблем и необходимости принимать решения. Французский рантье позапрошлого века именно такой жизнью и жил. Не ощущая при этом ну никакой потребности встать к станку или к конторке. И его жизнь не назовёшь пустой. Даже если она состояла из завтраков, обедов, ужинов, чтения газет и посещения оперы. Этих занятий вполне достаточно, чтобы целиком и полностью занять человека. Если же сюда добавить пару завитушечек – скажем, гурманство и туризм – то такой товарищ может жить хоть сто лет, занимаясь любимыми делами, никого при этом не беспокоя и не раздражая.

Разумеется, это предполагает сохранение денег как универсального мерила стоимости. «Коммунизм», когда каждый «берёт что хочет и сколько хочет», не наступит никогда. Ресурсы, доступные человеку, есть и будут ограниченными. Однако «бесплатную жизнь» обеспечить можно. Вопрос – нужно ли.

Французский рантье был существом законопослушным и даже пугливым. Но это потому, что он понимал, насколько шатко его социальное и экономическое положение. Не будучи инвестором-спекулянтом, он всё равно должен был думать о надёжности своих вложений, гарантией которых он видел сохранение существующих порядков. Во всяком «волнении» он видел для себя опасность, а любые полицейские меры поддерживал хотя бы аплодисментами. Типаж понятный, с ним легко. Но будут ли такими же обеспеченные безработные будущего?

Скорее всего, нет. Если, конечно, просто давать им деньги – то есть устроить какой-нибудь «безусловный основной доход», достаточный для приличной жизни.

Во-первых, пугливость рантье была связана с ощущением ненадёжности жизни. Жизнь мира будущего будет сверхнадёжна, поскольку её гарантом будет техника. Французский рантье жил в эпоху войн (как у себя дома, так и на окраинах, и все они влияли на экономику), недородов (помните значение этого слова?), волнений, афёр (одна «панама» чего стоила!) и многих других траблов. В мире будущего подобные вещи до конца исключить не удастся, но ощущение прямой связи личного кошелёчка и глобальных проектов уже не будет. Вера в стабильность существующего порядка станет очень высокой. «Делайте что хотите, а мою тысячу евро в месяц платите».

Во-вторых, раньте чувствовал, что принадлежит к очень тонкому слою обеспеченных людей, а ниже – океан нищеты. Сидя в уютном ресторане, он знал, что за стеной, на улице – голодные толпы. В мире будущего – разумеется, в Первом Мире – так будут жить все. Никаких голодных толп за стеной не будет. Все бедные будут жить и умирать где-то там – в России, в Индии, в Бирме, ещё где-то за пределами светлого круга цивилизации. Соответственно, это будет поощрять социальную безответственность. Начиная от мелкой бесцельной преступности типа вандализма и кончая увлечением левыми идеями (что может сделать из относительно нормального человека убийцу и преступика, который будет резать головы во имя идеалов фемнизима, вегетарианства или ислама: это уже неважно).

Как предохраниться от этого? А очень просто.

Если до сих пор людям платили деньги за то, что они ДЕЛАЮТ, то в будущем будет оплачиваться то, чего люди НЕ ДЕЛАЮТ. Иными словами, наступит эпоха наград на ХОРОШЕЕ ПОВЕДЕНИЕ, за лояльность и т.д. И, соответственно – наказаний за ПЛОХОЕ поведение, нелояльность и т.п.

Мы уже сейчас можем увидеть, как это делается. Так как Великий Эксперимент уже начался. По европейскому обычаю, он проводится за пределами Европы. В данном случае – в Китае.

Описание есть в статье «Как Китай строит цифровую диктатуру». Статья заслуживает самого внимательного изучения. Приведу лишь самые интересные места.

Всевидящее око XXIвека пришло в Китай. И имя ему – система социального кредита… К 2020 году не только каждая компания, но и каждый житель материкового Китая будет отслеживаться и оцениваться этой системой в режиме реального времени. Рейтинг доверия физлиц будет привязан к внутреннему паспорту. Рейтинги будут публиковаться в централизованной базе данных в интернете в свободном доступе.

Обладатели высокого рейтинга будут пользоваться различными социальными и экономическими льготами. А тем, у кого рейтинг будет плохой, придется страдать – на них обрушится вся мощь административных санкций и ограничений. Главная задача, и это прямым текстом указывается в «Программе Госсовета», чтобы «оправдавшие доверие пользовались всеми благами, а утратившие доверие не могли сделать ни шагу».

Система ужеработает в пилотном режиме примерно в тридцати городах Китая. Передовиком в этом деле стал город Жунчэнв провинции Шаньдун. Всем жителям города (670 тысяччеловек) дается стартовый рейтинг 1000 баллов. Далее в зависимости от их поведения рейтинг либо растет, либо падает. Разрозненная информация о жизни и деятельности гражданина поступает из муниципальных, коммерческих, правоохранительных, судебных органов в единый информационный центр, где обрабатывается с помощью технологии big data, и рейтинг гражданина, соответственно, либо повышается, либо снижается. В Жунчэне единый информационный центранализирует, ни много ни мало, 160 тысячразличных параметров из 142 учреждений. Активно приветствуется и система доносов. Гражданину, сообщившему куда следуето всяких нехороших делах своего соседа, полагается как минимум пять баллов.

Какого-либо единого документа, где было бы четко прописано, что делать можно, а что нельзя и что за это будет, система не предполагает.Известнолишь, что если твой рейтинг больше 1050 баллов,то ты образцовый гражданини маркируешься тремя буквами А. С тысячей баллов можно рассчитывать на АА. С девятьюстами – на B. Если рейтинг упал ниже 849 – ты уже подозрительный носитель рейтинга C, тебя выгонят со службы в государственных и муниципальных структурах.

А тем, у кого 599 баллов и ниже, несдобровать. Их записывают в черный список с припиской D, они становятся изгоями общества,их не берут почти ни на какую работу (даже в такси с черной меткой D работать нельзя), не дают кредиты, не продают билеты на скоростные поезда и самолеты, не дают в аренду автомобиль и велосипед без залога. Соседи от тебя шарахаются как от огня, ведь не дай бог кто-то увидит, как ты общаешься с человеком D, на тебя сразу донесут, и твой рейтинг тоже стремительно пойдет вниз.

Тем, у кого рейтинг АА и выше, дают потребительский кредит до 200 тысяч юаней без залога и поручителей, по сниженной процентной ставке. Тот, у кого рейтинг А, может лечь в больницу без залога, если стоимость лечения не превышает 10 тысяч юаней. С рейтингами АА и ААА беззалоговая сумма увеличивается до 20 и 50 тысяч юаней соответственно. Практически святых людей ААА с порога больницы или поликлиники будет бесплатно сопровождать младший медперсонал, оказывать имвсяческую помощь. Если надо – дадут инвалидную коляску без залога, женщинам сделают анализна раннее выявление рака шейки матки и маммографию без предварительной записи. Здоровым жителям Жунчэна с рейтингом А+ дадут велосипед в аренду без залога, и первые полтора часа можно будет кататься бесплатно. Для сравнения: обладателям рейтинга С велосипед дадут только подзалог 200 юаней.

Возникает вопрос: как зарабатывать рейтингиили хотя быих не потерять? Власти Жунчэна говорят: это очень просто. Достаточно жить по закону, вовремя погашать кредиты, платить налоги, соблюдать правила ПДД (за каждое нарушение, помимо административного штрафа, также снимают от пяти баллов рейтинга), не нарушать морально-нравственные устои общества, и все будет в порядке. Неубралво дворе за своей собакой – минус пять баллов. Проводил пожилого соседа до поликлиники – получил пять баллов, поясняет китайский информационный ресурс «Хуаньцюван».

Я думаю, на этом можно остановиться, так как суть системы все уже поняли. Осталось только немножко докрутить.

Итак. В недалёком уже будущем жители развитых стран, не имеющие работы, будут жить так. Они будут еженедельно получать небольшую сумму денег, которую будет хватать только для того, чтобы не голодать и иметь крышу над головой. Но на самом деле большинство граждан будет жить куда лучше. Потому что они будут получать бонусы и поощрения за хорошее поведение. Перешёл улицу на зелёный свет – получил один балл. Поклонился господину полицейскому – полтора балла. Тщательно вытер ноги перед входом в государственное учреждение – полбалла. За пять баллов можно получить тридцатипроцентную скидку в недорогом сетевом ресторане. Тридцать процентов – это весомо. А если ты регулярно зарабатываешь по пять баллов в день, ты получаешь доступ к продовольственным кредитам и покупкам со склада. На этом можно экономить до пятидесяти процентов. А уж если твой рейтинг возрастает выше обычного обывательского, то становятся доступны совсем уж волшебные вещи – начиная с оплаченных государством авиабилетов и кончая списыванием ипотечных кредитов.

Ну а теперь – внимание. Сейчас будет самое важное.

Мы все привыкли к тому, что нужно жить по правилам – но эти правила, как минимум, ИЗВЕСТНЫ. Они сообщаются нам родителями, учителями, и в конце концов- кодексами законов. Закон – это самое важное. Он существовал ещё до Гомера и сопровождал человеческую цивилизацию до XXI века включительно.

Так вот, этому древнейшему спутнику человеческой жизни – закону – приходит конец. Во всяком случае, в развитых странах.

Что его заменит? Компьютерный анализ «больших данных» и система правил, которых никто не будет знать– что не освободит от необходимости им подчиняться.

Как это будет выглядеть на практике.

Описанная выше система («поклонился полицейскому – полтора балла, тщательно вытер ноги – полбалла») будет принята лишь на первых порах. Потом в ход будет пущен компьютерный анализ всех данных по всем гражданам. Будут искать, чем граждане с плохим поведением – скажем, имеющие уголовные или административные взыскания – отличаются от граждан с хорошим поведением. Поскольку это будет делать машина, не связанная человеческим предрассудками, а только работающая со статистикой, могут открыться самые неожиданные вещи. Например, может выясниться, что граждане, любящие чернику, страдающие астмой и любящие лошадей совершают больше правонарушений, чем другие. Искусственный интеллект среагирует на это соответственно: за сочетание подобных интересов будет НАКАЗЫВАТЬ ЗАРАНЕЕ. Ну то есть срезать человечку баллы.

При этом человек НЕ БУДЕТ ПОНИМАТЬ, за что его, собственно, наказывают. Он будет метаться, пытаться переводить больше старушек через дорогу, вести себя безумно высоконравственно – а баллы будут всё равно снимать. Ему бы отказаться от черники, но кто ж ему это объяснит? Да никто. В конце концов он превратится в гражданина третьего сорта, который «не может сделать ни шагу».

С другой стороны, появляется всякие сервисы, которые будут такие вопросы распутывать. Разумеется, «сомнительно и гадательно», но всё-таки. И, может быть, в последний момент бедолага узнает, что ему нельзя чернику. Откажется от неё – и рейтинг поползёт вверх.

Как это выглядит уже сейчас в Китае:

Alibaba уже запустила собственный рейтинговый сервис Sesame Credit. По какому алгоритму считаются рейтинги, компания держит в секрете. Известно лишь, что на рейтинг влияет, реальное ли имя ты указал при регистрации аккаунта в соцсетях, что ты пишешь, что читаешь и даже то, кто у тебя в друзьях. Если в друзьях люди с низким рейтингом – твой рейтинг тоже падает. Так что лучше не водиться с неблагонадежными личностями.

Также, по признанию технического директора Sesame Credit Ли Инъюня, на рейтинг влияют покупки. В интернете широко разошлась цитата из егоинтервьюизданию Caixin, где Ли Инъюнь заявил, что «те, кто по 10 часов в день играет в компьютерные игры, будут считаться неблагонадежными, а те, кто регулярно покупает подгузники, вероятно, ответственные родители, и их рейтинг будет расти».

Эта тема широко обсуждалась среди пользователей китайского сервиса микроблогов Weibo, аналога Twitter. Они дажепопыталисьразработать собственную стратегию повышения рейтингов. Так, например, блогеры утверждают, что если поддерживать на счете Alipay более 1000 юаней, хотя бы раз в три-пять дней совершать маленькие покупки, использовать сервисы по управлению благосостоянием и p2p-займам, например Zhaocaibao, то твой рейтинг в Sesame Credit значительно вырастет. Таким образом, есть версия, что консюмеризм может быть одним из существенных факторов благонадежности.

Заметим вот что. Эта система вообще не основана на представлениях о справедливости, морали, праве и т.п. Все эти понятия выкидываются на помойку. Важно только то, что насчитал компьютер, анализирующий огромные массивы данных. При этом его логика будет НЕПОСТИЖИМА человеческому разуму. Более того, сам компьютер не будет «знать», почему он принимает те или иные решения – они не будут иметь объяснений, ибо это будут выводы из статистических закономерностей. «Почему-то любящие чернику, страдающие астмой и любящие лошадей совершают больше правонарушений, чем другие». Почему именно – неважно, да и неинтересно. Важно, что это выявленная статистическая закономерность.

Как будет жить человек будущего? В СТРАХЕ, сравнимом с тем страхом, который испытывал французский рантье, боящийся, что его доходы станут жертвой войны, авантюры или политики правительства. Нет, этот страх будет даже больше, потому что воля железного бога будет совершенно непостижима. Ну или постижима лишь частично – что будет лишь способствовать невротизации.

Представим себе день западного безработного обывателя. Вот он проснулся на полчаса раньше. За это он наказан потерей десяти баллов на счёте. Он в панике, но выпить алкоголь боится – есть мнение, что за алкоголь с утра минусуют двадцать баллов. Он не проверял, но и не хочет. Дальше он смотрит по сети свежие новости, стараясь слишком долго не задерживаться на страницах – прошёл слух, что за это минусуют на полбалла, а сейчас у него каждый балл на счету. На улице он перевёл старичка через дорогу. Обычно за это начисляют баллы, но старичок сам имеет категорию «плохой гражданин», а за общение с плохими гражданами наказывают. Ещё минус пять баллов. К счастью, он направился обедать в новооткрывуюся харчевню и получает десять баллов за поддержку нового бизнеса. Под них он получает невозвратный микрокредит, на который и завтракает. На завтрак он берёт бокал шампанского, раньше за это не наказывали. Но теперь новые веяния, на Самом Верху (это непостижимо где, люди боятся даже и думать, где это и что такое) принято решение минусовать любой алкоголь по утрам. Минус два балла, человечек в панике. Однако на улице он улыбнулся, глядя на памятник уважаемому политическому деятелю. Улыбку зафиксирует телекамера, электронный разум её проанализирует, сочтёт доброй, начислит балл.

Вот такая насыщенная жизнь будет у наших потомков. При этом сами понятия «права», «закона», «справедливости» и т.п. полностью исчезнут. Люди будут ГАДАТЬ, за что их наказывают и за что поощряют. Выработается специальная интуиция, некоторые особо продвинутые товарищи будут ПУЗОМ ЧУЯТЬ текущую линию (как сейчас некоторые чуют «модные тенденции»). Жизнь будет проходить в гаданиях – чем бы ещё ублажить электронную систему и как бы избежать наказания.

На что всё это будет похоже? На жизнь под властью божества, абсолютно своевольного, иррационального (на самом деле сверхрационального, видящего отдалённые последствия) и столь же неумолимого. Однако это будет в целом комфортная жизнь. Альтернатива же всегда рядом – это мир за пределами Запада: грязный, дикий, голодный, полный насилия и ужаса. Ничего другого не будет в принципе.

Избежать всего вышеописанного, я думаю, невозможно. Как только появилась возможность собирать о человеке данные в промышленных масштабах, она тут же будет использована. Она уже используется – и гораздо чаще, чем мы думаем. «А дальше будет больше», так всегда бывает. Так что превращение Первого Мира в стадо пищащих от страха крысёнышей неизбежно. И мы будем безумно завидовать этим крысёнышам, потому что за пределами их золотой клетки будет ужас, мрак и дикарство. На которое мы, русские, обречены.

Впрочем… Не хотелось бы заканчивать на печальной ноте. Вполне возможно, что особо избранные народы – например, граждане Швейцарии, Монако и Лихтенштейна – будут избавлены от этой системы. Все вокруг будут жить так, а они – по старинке. Ну, например, потому, что Хозяевам Мира захочется видеть вокруг себя не запуганных зверьков, высчитывающих баллы, а более-менее свободных граждан. Из чисто эстетических соображений.

Будем надеяться хотя бы на это.