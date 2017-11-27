«Партия Роста» выдвинула своего кандидата на выборах президента

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о своем желании баллотироваться на выборах президента РФ весной 2018 года. Отметим, что при этом Титов является подчиненным действующего президента Владимира Путина.





О выдвижении Титова в президенты сегодня официально заявила пресс-служба партии «Партия Роста», лидером которой он является.





«Политическая партия «Партия Роста» выдвинула Бориса Титова кандидатом на выборах президента России. Внутрипартийный отбор кандидатов стартовал в начале августа, в нем приняли участие член Федерального политического совета партии Александр Хуруджи, интернет-омбудсмен, член Генерального совета партии Дмитрий Мариничев, Председатель фракции политической партии «Партия Роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и бизнесмен, член Федерального политического совета партии Дмитрий Потапенко. Однако, ни одна из кандидатур не получила единогласной поддержки от однопартийцев. По итогам обсуждений состоявшихся на Федеральном политическом совете партии было принято решение о выдвижении кандидатом в президенты лидера партии Бориса Титова», — сообщается в заявлении общественной организации.





На данный момент Борис Титов, занимая пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ, является подчиненным президента Владимира Путина. Он был назначен непосредственным указом президента, и, по закону, подотчетен только ему.





Если Владимир Путин в ближайшее время выдвинет свою кандидатуру на четвертый президентский срок, то Борису Титову придется конкурировать со своим непосредственным начальником.





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