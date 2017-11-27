 

«Партия Роста» выдвинула своего кандидата на выборах президента

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о своем желании баллотироваться на выборах президента РФ весной 2018 года. Отметим, что при этом Титов является подчиненным действующего президента Владимира Путина.

О выдвижении Титова в президенты сегодня официально заявила пресс-служба партии «Партия Роста», лидером которой он является.

«Политическая партия «Партия Роста» выдвинула Бориса Титова кандидатом на выборах президента России. Внутрипартийный отбор кандидатов стартовал в начале августа, в нем приняли участие член Федерального политического совета партии Александр Хуруджи, интернет-омбудсмен, член Генерального совета партии Дмитрий Мариничев, Председатель фракции политической партии «Партия Роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и бизнесмен, член Федерального политического совета партии Дмитрий Потапенко. Однако, ни одна из кандидатур не получила единогласной поддержки от однопартийцев. По итогам обсуждений состоявшихся на Федеральном политическом совете партии было принято решение о выдвижении кандидатом в президенты лидера партии Бориса Титова», — сообщается в заявлении общественной организации.

На данный момент Борис Титов, занимая пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ, является подчиненным президента Владимира Путина. Он был назначен непосредственным указом президента, и, по закону, подотчетен только ему.

Если Владимир Путин в ближайшее время выдвинет свою кандидатуру на четвертый президентский срок, то Борису Титову придется конкурировать со своим непосредственным начальником.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Борис Титов возглавит новую партию на базе «Правого дела»
» Титов и Горбачев создадут социал-демократию для Путина
» Титова хотят поссорить с Касьяновым
» "Единая Россия" продолжает бороться с Мироновым
» Смирнов: Демпартия выдвинет кандидата в президенты
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
От беспамятства к безответственности и к развалу государства

От беспамятства к безответственности и к развалу государства

Ни независимости, ни пирожков с черешней

Ни независимости, ни пирожков с черешней

О чём промолчит предстоящий завтра в Казани «Форум православной общественности»

О чём промолчит предстоящий завтра в Казани «Форум православной общественности»

Знамение из Нового Уренгоя

Знамение из Нового Уренгоя

Последнее слово о «Матильде» на фоне Компьена

Последнее слово о «Матильде» на фоне Компьена

Не превратиться в Зимбабве

Не превратиться в Зимбабве

Главные темы
Выборы 2016 Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

«Партия Роста» выдвинула своего кандидата на выборах президента

  • 13:46
  • 86

Чингиз хочет русской крови?

От беспамятства к безответственности и к развалу государства

От беспамятства к безответственности и к развалу государства

Ни независимости, ни пирожков с черешней

Ни независимости, ни пирожков с черешней

В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя

  • 18:57
  • 1 137

Министерство труда простимулирует рублем доносы чиновников друг на друга

  • 16:33
  • 1 005
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru