От беспамятства к безответственности и к развалу государства

Завершилась череда ноябрьских государственных праздников, в ряду которых День народного единства и согласия 4 ноября затмил собою всё, в том числе и 100-летие Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Праздничные гуляния на улицах городов и посёлков от Чукотки до Калининградской области и от Архангельской области до Чеченской Республики продемонстрировали вполне естественное желание людей и властей жить в мире и согласии, закрепили в сознании людей стремление руководства страны заменить советский государственный праздник 7 ноября на 4 ноября. Может быть со временем эта цель будет достигнута. История нашей страны знает такие примеры: сумели же в своё время языческие праздники заменить православными, а религиозные – советскими. Но это вопрос времени, долгого времени. И не только. День примирения и согласия содержит в себе очень много критериев на соответствие. И до тех пор, пока это соответствие не будет достигнуто, едва ли новый государственный праздник сумеет выполнять своё предназначение.

Обеспечить согласие в обществе задача не из простых. Тем более при существующем социальном расколе, когда двадцать долларовых миллиардеров обладают богатством неcоизмеримо большим, чем совокупное состояние двадцати миллионов простых людей, живущих за чертой бедности. За этим неравенством тянется целый шлейф унижений, дискриминаций, насилий сильных над слабыми, наглых над законопослушными, бессовестных над порядочными. При этом такой порядок вещей государством не пресекается, а поощряется. Взять те же налоги, одинаковые для сверхбогатых и недопустимо бедных. Посмотрите, как на глазах у очумевшего социума т.н. «золотая молодёжь» далеко не русского и даже не российского происхождения куражится в своей безнаказанности. У власти не хватает ни возможностей, ни желания, хоть как - то приструнить Багдасарян. И этот пример не единичный. Существующее неравенство во всех сферах только усиливает закабаление одних другими на долгие десятилетия вперёд. Бесправие родителей, как по наследству распространяется на детей и внуков.

Да и сама благая цель реального примирения, пока подменяется декларативностью. Мы только – только к концу прошлого века стали выходить из состояния гражданской войны, порождённой развалом Российской Империи, как нас втянули в новую гражданскую войну, вызванную распадом СССР. И ни в одном из этих случаев не нашли и не осудили виновных. Право на революции, на разрушение государства оказывается превыше всех прав простого народа на спокойную и обеспеченную жизнь. Нельзя же, в самом деле, держать граждан своей страны за идиотов, не понимающих, кто является разрушителем, грабителем и насильником одновременно.

Если бы идея примирения действительно овладела умами и сердцами власть имущих в нынешней России, то они бы действовали совсем по другому. Они бы с уважением отнеслись к тем, кто дорожит величием Октябрьской Социалистической революции и Советского Союза, просуществовавшего 70 лет. И тогда бы празднование 7 ноября хотя бы на общественном уровне не затруднялось и не пресекалось. Тогда - бы в этот день на государственных телеканалах не устраивался откровенный шабаш и издевательство над памятью людей. Тогда бы Ленина не изображали марионеткой то «демона революции» Парвуса, то палача революции Троцкого. Тогда бы из уст государственных идеологов и пропагандистов не звучали оскорбительные насмешки в адрес советских людей, создавших великое государство, от могущества которого и кормится сегодняшняя т.н «элита». Тогда бы Пресс секретарь Президента на запрос представителей СМИ «Как будет в стране отмечаться 100-летие ВОСР?», не отвечал бы издевательским вопросом: «А в связи с чем это надо праздновать?». А в связи с тем, что это не малозначащий эпизод вековой давности, а величайшее событие, перевернувшее нашу национальную и мировую историю, открывшую совершенно новую эпоху отношений. Можно не любить революцию, можно даже ненавидеть её. Это право каждого. Ей( революции) от этого ни холодно ни жарко. Но, те, кто формирует и осуществляет государственную политику не имеют права не задумываться о последствиях революции на нашу жизнь, о её влияние на наше сегодняшнее общество, на причины сохраняющегося в нём раскола.

Правомерно возникают другие вопросы: если мы принципиально не хотим отмечать 100-летие октября, то, на худой конец, разве нельзя его совместить с 400 – летием противопольского народного восстания? Разве такое соседство не может быть органичным и мирным? Наконец, если мы принципиально отмежёвываемся от 100-летия революций, то зачем мы отмечаем 100- летие порождённых ею МВД (милиции – полиции), ФСБ (ВЧК), Вооружённых сил, и т.п. ? Тогда надо прибегать к другому летоисчислению- либо от Петра Великого (1700 год), либо от Бориса Ельцина - разрушителя (1991 год). Нельзя же находиться в полубеременном состоянии: ценить и пользоваться всем, что создано после Великого Октября и при этом отрицать его значение.

Никто же не требует от нынешней власти принять большевистские или кадетско –эсеровские оценки на учредительное собрание, диктатуру пролетариата, красногвардейский или белогвардейский взгляд на причины и последствия гражданской войны и осуществляемого в ходе её террора против населения. Озвучьте беспристрастно впечатления, накопившиеся и сохранившиеся в обществе по этому поводу через 100 лет после Великого Октября и через 25 лет после уничтожения Советской власти. Не получается? Не получается потому, что не способны к такому серьёзному осмыслению, потому что впечатления на этот счёт у подавляющей части населения страны будут в пользу СССР, потому что трусливы и безответственны, потому что нынешняя элита способна давать оценки прошлому и абсолютно не способна созидать будущее. В своей безответственности она и прислуживающая ей власть, не задумываются над тем, что если мы не изучаем уроки прошлого, то мы неизбежно повторим в будущем, порождённые им ошибки.

Посмотрите, кто в хулителях революции и советской власти? Если скрупулёзно по изучать их нынешние имена по законам ономастики и антропонимики, то обнаружится, что у большинства из них родственники стояли у истоков революции, являлись активными идеологами и организаторами красного террора, первых гулагов и концлагерей. Складывается поверхностное впечатление, будто по идейным соображениям нынешние радикальные либералы костерят на чём свет стоит либералов 100- летней давности, современные ненавистники России с чувством омерзения топчутся над памятью ненавистников России начала прошлого столетия, новоявленные русофобы куражатся над тогдашними русофобами. На самом деле, это лишь прикрытие их вечной ненависти к нашей стране и нескрываемого презрения к нашему народу, отражение прискорбного факта преемственности. При всех смутах, революциях и контрреволюциях они никуда не деваются, ни в какой среде не растворяются и ни в какой атмосфере не перевоспитываются. Они просто перевоплощаются. Присваивают другие фамилии, имена, меняют под современную конъектуру род профессиональных занятий и общественных привязанностей. Но, по сути своей, по психологии, по отношению и настрою они остаются такими же, как и их предки: патологически ненавидящими Россию, презирающими её народы, издевающимися над их историей, культурой и традициями. Их вандализм не останавливается ни перед чем. Они готовы выставить на продажу всё, ради приобретения политического и финансового капитала здесь и сейчас. Искать в этом корни этнические, религиозные, идеологические бессмысленно и бесперспективно. Деньги, нажива, извлечение и конвертация прибыли – альфа и омега их мировоззрения и интереса. И ничего более, всё остальное лишь словесная шелуха и надуманные, но хорошо законспирированные варианты прикрытия своей враждебной сущности. Объяснить им что –либо невозможно. Их не останавливает сложившаяся традиция, когда революция пожирает своих детей, а творцов гулагов и концлагерей времён гражданской войны, как это было в случае с троцкистами, непременно ждут политические репрессии и всё те же гулаги и концлагеря, только с новыми жертвами и исполнителями.

Они не живут интересами России – они временно проживают в нашей стране с кукишем в кармане, по принципу «Против всех», ставшему избирательным трендом Ксении Собчак.

Весь ужас происходящего состоит в том, что эта антироссийская, а значит антиобщественная, антигосударственная и антинациональная позиция присуща классу чиновников и бюрократов, сформированному нынешней элитой. Будь по другому, не было бы коррупции, воровства, и нескрываемого презрения к населению.

В оценке прошлого нашей страны, в том числе и 100- летней давности они консолидируются с мировой элитой, враждебно относящейся к России. Из этого вытекает понимание единства оценок и действий оппозиции внутренней и откровенных русофобов внешних. Американцы назвали число жертв Октябрьской революции, с учётом жертв всех последующих мировых конфликтов и потрясений, в 100 миллионов человек. Как будто эти события никак не связаны с борьбой против капиталистического насилия. И тут же наши щелкопёры начали мусолить эту цифру на всевозможных тусовках и ток- шоу.

При этом никто не удосужился отнести на счёт капитализма жертвы войн империалистических, социальных конфликтов и национально- освободительных движений в 18-20 веках, число которых исчисляется сотнями миллионов человек. Даже в современных условиях ежедневно в мире умирают от голода и нищеты 40 000 человек. Для более чувствительного восприятия - 25 человек в секунду. У кого плохо с арифметикой, суммирую – это четырнадцать с половиной миллионов человек в год, среди них шесть миллионов детей.( При этом треть производимых продуктов ежегодно выбрасывается сетевыми магазинами на свалку или используется не по назначению).

Такова природа всех русофобов. Их нельзя переделать, но их нужно заставить жить по общим законам и правилам. В противном случае всё будет происходить по давно отработанному сценарию: от беспамятства к безответственности и обратно. К новой революциям, к новому развалу государству, к новому геноциду против народа.

Давно пора усвоить эти причинно – следственные связи и не поддаваться соблазну быть в тянутыми в очередную аферу, под какими бы привлекательными лозунгами она не подавалась. Особенно это актуально в ситуации, когда страна готовится избрать на очередной срок Президента Российской Федерации. Для меня очевидно, что им должен остаться действующий Президент Российской Федерации В.В. Путин, в команду которого, по примеру Александра Овечкина, я включаю себя полностью и безвозмездно.

А о Великом Октябре 100 – летней давности лучше , чем В.В. Маяковский в поэме «Владимир Ильич Ленин» и не скажешь:

«Когда я

итожу

то, что прожил,

и роюсь в днях —

ярчайший где,

я вспоминаю

одно и то же —

двадцать пятое,

первый день…»



