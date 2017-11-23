 

На охрану парка «Зарядье» потратят почти 50 млн рублей

Бойцы Росгвардии будут привлечены для обеспечения безопасности столичного парка «Зарядье». Услуги по хране объекта обойдутся бюджету в 49,6 миллионов рублей, говорится в описании заявки на сайте госзакупок.

ФГУП «Охрана» Росгвардии будет обеспечивать защиту имущества на территории парка, а также организует пропускной режим для посещения «Зарядья».

Отметим, что ранее силовое ведомство объявила тендер на закупку 104 пар хрустальных генеральских погон в подарочной упаковке. Сумма тендера превысила 500 тысяч рублей. Оплата хрустальных погон для подарков военным будет осуществляться за счет федерального бюджета.

АПН следит за развитием событий.
 

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