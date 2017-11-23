 

Зарубежные фильмы обложат новым налогом

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что до конца 2017 года внести на рассмотрение парламента новый закон о дополнительных отчислениях с проката зарубежных фильмов. О ставках нового налога и о том, насколько подорожают билеты в кино, пока не сообщается.

«Будет представлен в ближайшем будущем, мы сейчас консультируемся с сообществом. Мы консультируемся и компромиссную цифру представим, это будет проект, дальше он потребует обсуждения, прохождения всех положенных процедур», — цитирует слова министра ТАСС.

Напомним, что предложение обложить зарубежные фильмы дополнительными налогами обсуждается на государственном уровне уже долгое время. Против введения новых поборов активно выступают многие представители киноиндустрии.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Amazon, AliExpress и eBay могут обложить новым налогом
» Зарубежное кино могут обложить особым налогом
» Президент РФ выступил против налога на интернет
» Билеты на иностранные фильмы собираются обложить налогом
» Зарубежные доходы россиян обложат налогами
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
О чём промолчит предстоящий завтра в Казани «Форум православной общественности»

О чём промолчит предстоящий завтра в Казани «Форум православной общественности»

Знамение из Нового Уренгоя

Знамение из Нового Уренгоя

Последнее слово о «Матильде» на фоне Компьена

Последнее слово о «Матильде» на фоне Компьена

Не превратиться в Зимбабве

Не превратиться в Зимбабве

Тулинские пряники

Тулинские пряники

Ленин велик

Ленин велик

Главные темы
Выборы 2016 Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

На охрану парка «Зарядье» потратят почти 50 млн рублей

  • 20:14
  • 68

Зарубежные фильмы обложат новым налогом

  • 17:42
  • 149

Полиция и Роскомнадзор получили право блокировать телефонные номера

  • 12:39
  • 260
О чём промолчит предстоящий завтра в Казани «Форум православной общественности»

О чём промолчит предстоящий завтра в Казани «Форум православной общественности»

Выборы главы государства будут назначены сразу после пресс-конференции Путина

  • 14:07
  • 729

В ТОП-10 по темпам развития культуры в России вошло 16 регионов

  • 09:28
  • 424
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru