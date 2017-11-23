Зарубежные фильмы обложат новым налогом

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что до конца 2017 года внести на рассмотрение парламента новый закон о дополнительных отчислениях с проката зарубежных фильмов. О ставках нового налога и о том, насколько подорожают билеты в кино, пока не сообщается.





«Будет представлен в ближайшем будущем, мы сейчас консультируемся с сообществом. Мы консультируемся и компромиссную цифру представим, это будет проект, дальше он потребует обсуждения, прохождения всех положенных процедур», — цитирует слова министра ТАСС.





Напомним, что предложение обложить зарубежные фильмы дополнительными налогами обсуждается на государственном уровне уже долгое время. Против введения новых поборов активно выступают многие представители киноиндустрии.





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