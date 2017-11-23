О чём промолчит предстоящий завтра в Казани «Форум православной общественности»

Казань и весь казанский край при царе были преимущественно русскими, купеческими. Тщательно возделанными алмазами - бриллиантами - блистали здесь чудные многочисленные Божьи храмы в поместьях, городах и весях.

Сейчас – не то. Помутнели бриллианты, запылились. А главный начальник территории, разъезжая по миру, всем рассказывает, что у него – мусульманская республика. Ну, и живём мы здесь – «со всеми вытекающими».

А, вот, несколько лет назад начальники-мусульмане прозрели – инициировали «Форум православной общественности». Правда получается он у них с каким-то иноверческим и инородческим уклоном. А всё просто – в списках участников – главы администраций районов и их заместители, а это (здесь так сейчас) – почти сплошь – татары, мусульмане. И форум этот - целиком ИХ проект.

Но дело не в этом, да и не в том, что Форум должен проявить некую лояльность к этой сложившейся сейчас ситуации и управляющим ею людям.

Дело – в Правде Божьей, а она, как известно, сурова – как к ситуациям, так и к конкретным людям.

Сначала немного о Торжестве Православия для земли Казанской. Им поистине стала в июле прошедшего года закладка камня в фундамент воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери на его историческом месте, разрушенного до основания в период гонений на церковь богоборческой властью. Пусть и с миллиардными затратами, но собор сейчас воссоздаётся.

Незаметно для общественности произошло и ещё одно знаковое для православной Казани и республики событие – передана приходу Богоявленской церкви знаменитая колокольня, по праву считающаяся символом Казани. На протяжении более чем двух десятилетий билось Общество русской культуры и православная общественность за эту передачу, возмущаясь тем, что здание не используется по прямому назначению, а на территории алтаря (на втором этаже колокольни ранее располагался храм в честь Обретения Честной Главы Иоанна Предтечи) – многие годы стоял рояль и давались разные концерты. Сколько об этом было написано – десятки статей и репортажей, с характерным негодованием

И, вот, уже два года тому как, региональные власти тихонечко передали колокольню приходу, а совсем недавно – накануне престольного праздника храма Богоявления – Крещения Господня были установлены и колокола, первый звон которых город услышал в Крещенский сочельник 18 января нынешнего года – перед праздничным всенощным бдением. А служил – лично митрополит казанский и татарстанский Феофан.

«Колокола наконец-то зазвонили. Долгое время колокольня молчала, но сейчас она выполняет свое предназначение — благовестит о Христе и призывает верующих в храм Божий», — сказал после службы владыка.

Это удивительно, ведь многие казанцы помнят, как ещё в первой половине 90-х в период торжества суверенитета тогдашний министр культуры Татарстана М.М. Таишев на встрече с прихожанами и общественностью по поводу этой колокольни. Он заявил, чтокак татарин не может допустить, чтобы в центре татарской столицы были Православные храмы и тем более раздавался колокольный звон.

Было это сказано в присутствии журналистов и потом об этом вопиющем случае ещё много и долго писали, что этот министр выразил мнение всех чиновников – татар, находящихся здесь у власти, а иных, кроме татар, как известно, в нашем регионе – почти и нет.

И, вот, вдруг, не чудо ли – колокола зазвенели– именно здесь, на вернувшейся в лоно церкви колокольне Богоявленского собора, в самом сердце Казани!

Спрашиваю по прошествии месяца настоятеля о. Алексия Державина:

- Батюшка, в колокола-то – звоните?

- А как же – звоним.

- Что, каждую службу?!

- Каждую – и на вечернюю в субботу, и на литургию в воскресенье.

Звонят! И ведь никто не стал «трубить победу» над чиновниками-националистами. Звонить – важнее, конечно, чем трубить.

Так что же – наступило в земле Казанской Торжество Православия?

К большому сожалению – нет. И ещё, ой, как далековато, до торжества-то…

Вот, взять хоть вопрос православных колокольных звонов в столице Республики – во граде Казани.

Почему, например, отчитываясь с помпой о воссоздании исторического собора Казанской Божьей матери, власти республики обходят молчанием вопрос его колокольни?

Может ли быть мечеть без минарета? Нет! А почему же собор может быть без колокольни?

Дальше. Ещё когда с той же помпой строили новую мечеть Кул Шариф в казанском кремле, а «симметрично», как это любит всегда подчёркивать первый президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, восстанавливали Благовещенский собор того же Казанского кремля, тоже про колокольню «стыдливо забыли». И быстренько водрузили на её месте памятник мнимым «зодчим Казанского кремля» – как бы «русского и татарина», которых в народе потом метко окрестили «Чук и Гек».

И ещё одна неприятная история, связанная с возрождённым Благовещенским собором, на котором первоначально было, установили православные якорные кресты, которыми часто венчают купола наших храмов. Так вот, активисты татарской националистической организации Всетатарский общественный центр начали публично возмущаться, что эти кресты – «символ поверженного православным крестом мусульманского полумесяца и оскорбляют их чувства». Власти на подобные «заключения национал-экспертов» лишь развели руками, древние красивые якорные кресты убрали и заменили на другие, «обычные».

Дальше шагаем по родному Казанскому кремлю – к резиденции «президента № 2» (так иногда называют наше первое лицо региона, буквально вырвавшего у федералов этот титул силами своей группы поддержки) почти примыкает Дворцовая (Введенская) церковь. На церкви нет креста, а в ней самой, как издевательство над православием, располагается «Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан». А в алтаре стоит трон с фигурой татарского хана! Где ещё в России региональные правители-мусульмане так могут «метить территорию» православных? При этом в около исторических кругах раздувается миф о том, что якобы до взятия Казани в 1552 г. здесь была мечеть. Миф не имеет под собой абсолютно никаких исторических оснований, но его, тем не менее, усиленно раскручивают и даже централизованно организованные экскурсоводы вкладывают в уши приезжим туристам во время экскурсий по кремлю!

А ближе к выходу из кремля справа – восстановленная Церковь св. Николая Чудотворца – Николы Ратного – единственная уцелевшая храмовая постройка некогда очень важного духовного центра Казани - Спасо-Преображенского монастыря. Но и она – без креста, а территория православного монастырского кладбища – закатана в асфальт и заложена тротуарной плиткой, попирается ногами праздных туристов. А ведь здесь во время раскопок была обретена монастырская пещерка с упокоенными в ней до революции мощами казанских православных святых! Нет и часовни над могилой митрополита Казанского Ефрема, помазавшего на царство первого после Смутного времени русского царя Михаила Фёдоровича. Романова.

Читать об истории этого монастыря и обретённых во время раскопок и исследований артефактов, даже на лояльных региональным властям сайтах, как например, «К@занские истории» – просто волосы шевелятся, но как обошлись здесь с православными святынями – впору впасть в уныние.

До сих пор и в очередной раз «реставрируется» уникальный Храм-памятник православным воинам, павшим при взятии Казани – Храм Спаса Нерукотворного, о котором уже столько написано и говорено – и в категоричной форме и в нейтральной, ведь этот храм создан для помина душ, положивших живот свой за други своя! Реставрация вновь приостановленна – «деньги кончились». И когда теперь закончится эта многолетняя реставрация этого сакрального символа для каждого русского, живущего на этой земле, и начнутся полноценные службы – неизвестно.

Храм-памятник православным воинам, павшим при взятии Казани

Показательна история с древнейшей постройкой Казани начала XVIII века – церковью Космы-Дамиана несмотря на многочисленные возмущения общественности – не только русской православной, но защитников памятников истории и культуры, краеведов, эта жемчужина казанской старины забыта, на территории алтаря бойкими строителями-гастарбайтерами возведён аж трёх этажный лабораторный корпус Казанского федерального университета – того самого, имени Ленина. Организовывал строительство нынешний ректор, ранее глава Елабужского района республики Ильшат Гафуров, на котором до сих пор не отмыт знак принадлежности к организованной преступной группировке и организации заказных убийств.

Перечислять подобные случаи хамства по отношению к православным святыням в нашей республике до бесконечности не имеет смысла – есть здесь и СЛУЧАИ, а есть СИСТЕМА. Остановимся и на том и на этом, начиная со второго.

Давно меня беспокоило положение заброшенных храмов с покосившимися или рухнувшими куполами и крестами, коих много я повидал по республике. Построенные в основном в XVIII – XIX веках помещиками, дворянами и зажиточными крестьянами стоят они немым укором для современных русских крещёных людей, имеющих достаток, подчас отстроивших вблизи свои замки, и совсем не думающих о Боге.

И взялся я, наконец, заглянуть в тему ещё существующих этих заброшенных церквей, и ужаснулся их числом. Только на сайте «соборы.ру»набрав ключевые фильтры «татарст» и «Дата постройки между: 1500 и 1920гг», выходит список с заголовком «Найдено объектов: 500» ! И, надо понимать, что среди них, включая города – едва ли четвёртая часть имеет свои приходы и как-то восстанавливается.

Вот, стоит такая храмина в состоянии мерзости запустения в какой-нибудь Гусихе Спасского района Республики Татарстан уныло среди тракторов и комбайнов, покосившихся деревенских домов уже тому полторы сотни лет, может и ещё столько же простоит прежде чем рухнет на землю. И называется – ну очень символично – церковь Обновления Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Чья она, эта некогда величественная церковь – забота ? Кому укор? А, может быть – позор?

Церковь Обновления Храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Республика Татарстан, Спасский район, с. Гусиха. Фото с сайта «соборы.ру»

Да, это – позор!

Это настоящий позор правителей, которые «пиарятся» на много миллиардных стройках века, универсиадах и мировых чемпионатах, на «дружбе народов и конфессий», а у них самих при этом, надо особо заметить – людей иной веры – под носом на вверенной им территории пропадают СОТНИ некогда величественных православных храмов, в большинстве – памятников истории и культуры.

Ничто так не удручает, как цинизм. И, вот, в ответ на справедливые возмущения о конфессиональном перекосе, предъявленном региональным властям Республики Татарстан в виде 1524 мечети и только 225 действующей на территории республики церкви, данные цифры стали «исправлять». Очень просто – записывая в число церквей эти брошенные церкви, не имеющие ни приходов ни священников!

Ну, а вот – и СЛУЧАЙ, и весьма показательный

Решили жители села Ташкирмень, что относительно недалеко от Казани, пославить на въезде православный поклонный крест. Собрали подписи, благотворитель нашёлся, изготовили и установили шестиметровый металлический крест художественного ремесла, батюшка местный освятил в канун праздника Петра и Павла (12 июля 2016 г.)

Однако на следующий же день крест спилили по указанию местного князька. На князька сначала было завели уголовное дело, но потом закрыли его Князёк – и сейчас в прежнем статусе. Единоросс, кстати.

Низвергнутый крест сразу после акта вандализма в с. Ташкирмень, Татария. Фото с сайта.

Причём был этот акт вандализма совершён накануне приезда в Казань Патриарха Кирилла на праздник Казанской иконы Божьей матери и открытие той самой стройки по восстановлению исторического Собора Её имени. Крест провалялся полгода в Следственном комитете местного райцентра, а потом – за алтарём ташкирменьского Храма Святителя казанского Гурия.

Что далее? Администрация валит на отсутствие инициативы митрополии, митрополия «затыкает» настоятеля храма и общественников, уверяет, что всё будет в порядке, ведёт об этом переписку аж с самим главой аппарата «президента №2» (так здесь в народе кличут главу региона). Даже якобы лично митрополит приедет освящать вновь установленный крест.

Проходит и новый праздник Петра и Павла, и праздник Воздвижения креста Господня, наступает осень, близится зима, когда строительные работы и бетонирование оснований затруднены. Скоро в Ташкирмень рыбаки хлынут потоками на замнюю рыбалку. Тревожусь – вдруг, вот, уже ЗАВТРА восстановят и вновь освятят крест, интересуюсь… И узнаю, что благотворитель, оплачивавший все немалые расходы, плюнув на всё приехал, и забрав крест, увёз его в неизвестном направлении ещё в октябре.

Спиленный вандалами крест в горизонтальном положении провёл больше года.

Увезён прочь в неизвестном направлении, дальнейшая судьба неизвестна. Фото М.Ю.Щеглова





Всё перечисленное наводит на грустные аналогии недавних совершенно диких разрушений памятников древней цивилизации в Пальмире.

Что же нам, русским православным людям, видящим всё это в Республике Татарстан, остаётся делать?

Наверное, помнить о неизбежном торжестве православия если не на земле, то на небесах да молиться о том, чтобы мы все не превратились здесь в один момент дружно в папуасов банановой республики, или других дикарей маленького ханства.

А форумы – хорошее дело, да и начальству всяческому – хорошая галочка.

Михаил Щеглов, председатель Общества русской культуры Республики Татарстан,

председатель Казанского отдела Русского Собрания