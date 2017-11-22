 

Выборы главы государства будут назначены сразу после пресс-конференции Путина

Выборы президента Российской Федерации будут назначены 15 декабря 2017 года, а за день до этого Владимир Путин даст ежегодную большую пресс-конференцию.

Для того, чтобы назначить выборы, заседание Совета Федерации перенесли с 6 декабря на 15 декабря, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник в верхней палате парламента.

За день до заседания Совета Федерации, 14 декабря, состоится большая ежегодная пресс-конференция Путина, аккредитация на которую уже началась. Есть версия, что Владимир Путин объявит о своем участии в выборах либо во время этого мероприятия, либо сразу после нее.

Спустя несколько дней после назначения выборов состоится большой форум ОНФ, в котором может принять участие действующий президент. А 22 декабря состоится съезд «Единой России», на котором уже официально может быть выдвинут кандидат для участия в выборах.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ Владимир Путин
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