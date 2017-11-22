 

В ТОП-10 по темпам развития культуры в России вошло 16 регионов

МОСКВА-ПЕНЗА (с заездом ещё в 14 градов и весей). Редакция АПН с чувством глубокого удовлетворения отмечает, что Россия - великая страна. Даже в десятку у нас входит не менее шестнадцати единиц, и это - не предел.
 
Именно 16 регионов, а конкретнее - Москва, Санкт-Петербург, республики Коми и Дагестан, Краснодарский край, Московская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Калининградская, Кемеровская, Вологодская, Псковская, Ленинградская, Челябинская и Пензенская области сообщили о попадании в ежегодный рейтинг Министерства Культуры РФ - Топ-10 регионов по темпам развития культуры. На не так давно прошедшем VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме были официально подведены его итоги.
 
К сожалению, рейтинг не опубликован на сайте министерства культуры, поэтому редакция АПН не может узнать подробностей. Полагаем, однако, что попадание в рейтинг явных аутсайдеров - таких, как Москва и Санкт-Петербург, произошло на фоне примиренческого желания министерства раздать всем сёстрам по серьгам. Редакция АПН советует министерству быть тщательнее и, дабы не допускать в дальнейшем подобных афронтов, переименовать топ-10 в топ-16. Или в топ-95 (нужно зарезервировать место для регионов, которые ещё не являются субъектами РФ, но стремятся).
 
Редакция АПН ни в коем случае не хотела бы умалить достоинства регионов-участников топа. В конце концов, мы верим, что каждый из них, а особенно - Дагестан, внёс изрядный вклад в общероссийскую культуру и культура эта, в результате, прёт вверх, как на дрожжах.
 
Но прискорбное арифметическое несоответствие несколько портит всю картину и выставляет участников, а особенно организаторов этого подсчёта в идиотском виде. Сия странная ситуация вызывает у нас серьёзное желание увидеть топ-10 российских регионов по темпам развития этой школьной науки. Регион под названием "Министерство Культуры", кажется, в этот топ не входит.
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