В ТОП-10 по темпам развития культуры в России вошло 16 регионов

МОСКВА-ПЕНЗА (с заездом ещё в 14 градов и весей). Редакция АПН с чувством глубокого удовлетворения отмечает, что Россия - великая страна. Даже в десятку у нас входит не менее шестнадцати единиц, и это - не предел.





К сожалению, рейтинг не опубликован на сайте министерства культуры, поэтому редакция АПН не может узнать подробностей. Полагаем, однако, что попадание в рейтинг явных аутсайдеров - таких, как Москва и Санкт-Петербург, произошло на фоне примиренческого желания министерства раздать всем сёстрам по серьгам. Редакция АПН советует министерству быть тщательнее и, дабы не допускать в дальнейшем подобных афронтов, переименовать топ-10 в топ-16. Или в топ-95 (нужно зарезервировать место для регионов, которые ещё не являются субъектами РФ, но стремятся).

Редакция АПН ни в коем случае не хотела бы умалить достоинства регионов-участников топа. В конце концов, мы верим, что каждый из них, а особенно - Дагестан, внёс изрядный вклад в общероссийскую культуру и культура эта, в результате, прёт вверх, как на дрожжах.

Но прискорбное арифметическое несоответствие несколько портит всю картину и выставляет участников, а особенно организаторов этого подсчёта в идиотском виде. Сия странная ситуация вызывает у нас серьёзное желание увидеть топ-10 российских регионов по темпам развития этой школьной науки. Регион под названием "Министерство Культуры", кажется, в этот топ не входит.