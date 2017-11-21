Электрички Подмосковья будут приватизированы до конца этого года

Власти Подмосковного региона собираются до конца 2017 года продать 25,33% акций в ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК), которое является крупнейшим перевозчиком пассажиров на территории 11 регионов России, в том числе в Москве и Московской области. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.



"Приватизировать в 2017 году находящиеся в собственности Московской области обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" в количестве 76 штук, что составляет 25,33% уставного капитала, путем продажи на аукционе двумя равными лотами", - говорится в приказе.



В результате, пакет акций будет продан двумя лотами по 38 штук (12,665%). Начальная цена каждого лота — 1,04 млрд руб.



Дополнительно, 9 ноября 25% ЦППК продали РЖД, о чем уже сообщало РБК. Победителем аукционных торгов стала малоизвестная компания «Маршрутные системы». Любопытно, что пакет акций был продан почти вдвое дешевле стартовой цены - всего за 2,286 млрд руб.



Помимо РЖД и Московской области, еще 50% без двух акций ЦППК принадлежат Московской пассажирской компании (МПК), владельцами которой через кипрский офшор являются бизнесмены Искандер Махмудов и Андрей Бочкарев. Таким образом, после продажи пакета Московской области ЦППК будет целиком приватизирована и станет частной компанией.



Необходимо отметить, что ЦППК владеет и управляет электричками в Подмосковье и является крупнейшим оператором такого подвижного состава в России. Ежедневно компания перевозит более 1,5 млн пассажиров, а за период 2016 года компания обслужила более 540 млн пассажиров.





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