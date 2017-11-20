Бизнес по-немецки: коррупция и правовой беспредел

Что творится в ООО «Дайльманн Ханиэль Шахтострой»





Шарин также приводит подробный список людей и компаний, причастных, по его мнению, к «коррупционной цепочке ООО «Дайльманн Ханиэль Шахтострой». В их отношении автор обращений просит «начать проверку, расследование, привлечение к уголовной ответственности». По словам Шарина, материалы «переданы в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации и Генеральную Прокуратуру Республики Беларусь».





ООО «Дайльманн Ханиэль Шахтострой» – дочерняя компания международного концерна DEILMANN-HANIEL International mining and tunneling GmbH, базирующегося в Дортмунде и имеющего репутацию международного лидера в области строительства шахтных стволов. За 125-летнюю историю концерн успел реализовать множество крупных проектов по всему миру. Среди его заказчиков – K+S, Wintershall, Iberpotash и другие. Однако на постсоветском пространстве дела у немецкого концерна, судя по всему, не задались. Крупнейший в мире производитель калия ПАО «Уралкалий» (Пермский край) оказался недоволен работой DEILMANN на строительстве Усть-Яйвинского рудника и в настоящее время судится с ним. Как пишет Шарин, этот подряд был выигран «путем махинаций», а теперь немецкая коррупция перекочевала в Беларусь, где ИООО «Славкалий» строит Нежинский ГОК.

Блог А.Трушкова предлагает ознакомиться с текстами сразу двух обращений Шарина в оригинальном виде:





31.10.17





Владимир Вольфович, доброго здоровья. Владимир Шарин: ведущий инженер проектировщик ООО «Дайльманн Ханиэль Шахтострой» г.Пермь, ул.Советская-67, 614000. Вкратце суть обращения: попрошу повлиять на решение острой проблемы Пермского Края, обнародовать ее во всех средствах массовой информации, которые только возможно. Суть проблемы: коррупционная деятельность среди немецких гастарбайтеров: Deilmann-Haniel GmbH, Дортмунд, Германия. Дочернее подразделение немцев — расположено в г. Перми и в г. Березники. Заказчик: ПАО «Уралкалий». Генеральный директор Deilmann-Haniel GmbH — Йохан-Александр Грайнахер — около 7ми лет назад, путём махинаций выиграл тендер на строительство Усть-Яйвинского в г.Березники; из Германии привёз немецких гастарбайтеров, которые русскоязычных сотрудников не считают за равных себе по интеллекту и любому другому параметру. В общем, до сих пор убеждены в своей исключительности. Так вот, русскоязычный представитель высшего руководящего звена — подхалимствующий, проворовавшийся, бывший выпускник Омской академии МВД — Михайлов Сергей Викторович,- помимо того, что может только пытаться склонить молодых сотрудниц к близости путём подкупа, покрывать системных наркоманов-поставщиков марихуаны трансфером Пермь-Березники — Шлякова Юрия Михайловича — начальника отдела снабжения у Михайлова,- более никаких талантов не имеет. Более того, имеет крайнее отклонение в интеллектуальном и психическом развитии, судя по всей его коммерческой деятельности со времён начала строительства Усть-Яйвинского рудника. Все материалы дела по коммерческому директору и его слугам — переданы в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации и Генеральную Прокуратуру Республики Беларусь . Этот «индивид» депортировал меня из Республики Беларусь и затем уволил незаконно в спешке — из-за того, что я, находясь в Республике Беларусь, объект: Нежинский Участок ИООО «Славкалий» — помог немецким коллегам найти иного подрядчика, в котором не были заинтересованы трио: Михайлов Сергей Викторович — уже директор ООО «Дайльманн Ханиэль Белшахтстрой»; Михайлов Вадим — начальник отдела снабжения ООО «Дайльманн Ханиэль Белшахтстрой» — двоюродный брат Михайлова С.В. и гражданин Республики Беларусь — технический руководитель по проектированию и строительству ООО «Дайльманн Ханиэль Белшахтстрой» — товарищ Васько Максим Викторович. Все это трио перекочевало из г. Березники, Пермский край в город Солигорск. На данный момент проходит внутреннее разбирательство в рамках процедуры Compliance — Redpath Group, которому как раз и принадлежит немецкий Deilmann-Haniel GmbH. Очень надеюсь на правосудие, причём желательно на территории Республики Беларусь, т.к. в Беларуси высшая мера наказания — не такая мягкая, как на территории Российской Федерации. Очень буду рад поприсутствовать на аналоге «Нюрнбергского процесса» против немецких гастарбайтеров.





С 15-го сентября 2017го года я не имею допуск в офис. С подачи Михайлова С.В. Трудовую книжку и приказ об увольнении я не получил до сих пор. Правоохранительные органы Пермского Края: МВД и Следственный комитет — Работают настолько медленно и непрофессионально, что мне проще самому взяться за расследование — но лицензии и образование не то, к сожалению. Плюсом ко всему, наиболее распространённое явление Пермского Края — «замятие дел». Файлы приложены. Бывший выпускник академии МВД Михайлов С.В. — успешно повлиял на это. Плюсом,- отцы местных проспиртованных и обсаженных по самый костный и головной мозг наркотиками — сынков, также имеют успешный опыт в «замятии дел». Материалы во вложении. И в кабинете президента.





Благодарю за внимание.

С уважением,

Владимир Шарин, ведущий инженер-проектировщик ООО «Дайльманн Ханиэль Шахтострой», 614000, г.Пермь









25.10.2017





Добрый день, коллеги.





Убедительная просьба начать проверку, расследование, привлечение к уголовной ответственности следующих лиц коррупционной цепочки ООО «Дайльманн Ханиэль Шахтострой» (г.Пермь, ул.Советская-67):





— Михайлов Сергей Викторович (без комментариев);





— Сирота Артём (без отчества) – верный слуга Михайлова С.В. – намерено затянул ход судебного разбирательства против проворовашегося существа: Михайлова С.В. (Sirota-partners);





— Шильдер/Новикова/Васько — стройплощадка Усть-Яйкинского рудника – дело на коррупционных «лиц» передано в Следственный Комитет Пермского Края;





— Кошурников Никита Сергеевич/Ханжин Евгений Алексеевич – коррупционная семья-создатели «государства внутри государства» ООО «Проект-Сервис»;





— Шляков Юрий Михайлович — также верный слуга Михайлова С.В. – торчок, сидящий на системе, управляющий б/у транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, имеет тесные связи в Перми с лицами, занимающимися выращиванием и распространением соцветий марихуаны. Слуга Шляков – лично занимался поставками марихуаны из Перми в Березники – на территорию стройплощадки Усть-Яйвинского рудника. Был любезно «отмазан» от оперуполномоченных с подачи Михайлова С.В. Ориентировка на наркомана и барыгу Шлякова – см. вложение. Результат Теста на наличии следов марихуаны будет положительным даже на его будущем потомстве — молодой человек в буквальном смысле ПРОПИТАН марихуаной. Ориентировка передана в МВД Березники, рекомендую провести проверки всех сотрудников ООО «Дайльманн Ханиэль Шахстострой» , в том числе и Михайлова С.В. И всех немецких гастарбайтеров;





По Deilmann-Haniel GmbH:





Прошу провести проверку в отношении следующих немецких гастарбайтеров:





— Йохан-Александр Грайнахер – есть подозрения в коррупционной деятельности – не факт, но можете начать проверку с пансионата для сотрудников ООО «Дайльманн Ханиэль Шахтострой» по адресу: г.Березники, переул. Ардуанова, д.6 (в цифре дома могу ошибаться – но около того, он такой один). Моя претензия к немецкому коллеге : закрыл глаза на откровенную преступную деятельность со стороны проворавшегося Михайлова С.В. , который лишил меня всех денежных средств к существованию и жизни, повесил долг, ввёл в нищету меня и мою семью, прошу начать с него;





— Франк Оттен – аналогично. Была направлена просьба о премировании за участие в успешной разработке коммерческого предложения ИООО «Славкалий» – просьба была проигнорирована. Бонусы получили только деревенские мальчики на побегушках – верные слуги немецких гастарбайтеров - Брюханов Антон Владимирович и ему подобные подхалимы;





— Томас Штайнварц – аналогично закрыл глаза на преступную деятельность проворовавшегося, сексуально-озабоченного коммерческого директора – Михайлова Сергея Викторовича.





Остальные личности — в рабочем порядке. Прошу организовать проверку также и на ПАО «Уралкалий», да вообще на весь Пермский Край. Так как судя по психической вменяемости, адекватности, коэффициента интеллекта, скупердяйству, мелочности, халатности, «замятия дел» – насквозь пропитан весь Пермский край. Начать с немецких гастарбайтеров и их верных слуг – русское «руководящее звено». Служба безопасности ПАО «Уралкалий» в курсе событий, но также вызывает сомнения в успехе расследования дело против немцев.





Судя по тому, какие вопросы мне задавал начальник отдела внутренней безопасности, и посчитал, что уволенный инженер-проектировщик кинется на помощь бесплатно и по первому щелчку – ход расследованиям необходимо передать правоохранительным органам, но уже на федеральном уровне.





P.S.: Убедительная просьба канадских представителей службы compliance — немецким Gastarbaiter’ам право голоса не предоставлять. Историю их ничему не научила.





Более того, попрошу провести проверку/сместить с руководящих должностей при необходимости — руководителей МВД Пермского Края, Следственный Комитет и проч. Краевые правоохранительные органы Края, т.к. работают медленно, неэффективно, полнейшие дилетанты — ни одного профессионала. К тому же местные заботливые отцы своих проспиртованных, обсаженных наркотиками, низкоинтеллектуальных сынков — в который раз уже «отмазывают» от уголовной ответственности. Все материалы следствия — во вложении и в отделениях МВД, СК и Прокуратуры Пермского края.





Успехов Нам!





Первая публикация - блог А.Трушкова







