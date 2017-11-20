 

Жириновский, Зюганов и Миронов: глобальная партийная перезагрузка совсем близко

Предстоящая президентская избирательная кампания может стать последней для Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Сергея Миронова, которые вот уже много лет неизменно играют роль фальшивых оппозиционеров, обеспечивая легитимность Владимиру Путину. О том, что уход с политической сцены лидеров трех фракций Госдумы не за горами сообщает Znak.com, ссылаясь на свои источники, близкие к администрации президента.

На отметить, что тройка бессменных лидеров так называемой «системной оппозиции» находится в весьма преклонном возрасте. Жириновскому 71 год, Зюганову - 73 года, Миронову - 64 года. Все три политика возглавляют свои партии с момента их основания: КПРФ была основана в 1993 году, ЛДПР - в 1992, «Справедливая Россия» - в 2006-ом.

Как пишет Znak.com, сменщика для Зюганову будут искать непосредственно в рядах КПРФ, а вот заменить Жириновского и Миронова могут совершенно сторонние политические деятели.

В рядах самих партий тема замены действующих лидеров строго табуирована. Представители парламентских фракций отказываются от неанонимного обсуждения со СМИ вопроса о смене руководства. По мнению ведущих партийцев, парламентские фракции не являются полностью зависимыми от Кремля организациями, поэтому, если власти захотят отправить их лидеров на заслуженный отдых, то это будет не так просто сделать. В любом случае, вопрос отставки Зюганова, Жириновского и Миронова будет решаться без какой либо спешки, потому что следующие парламентские выборы состоятся только в 2021 году, и времени для смены руководства партий более чем достаточно.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ
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