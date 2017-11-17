 

Россияне не увидят Олимпиаду по ТВ в случае отстранения сборной РФ

Решение федеральных телеканалов не транслировать Олимпийские игры 2018 года в том случае, если сборная России не будет допущена к соревнованиям, будет поддержано Кремлем. Сегодня об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам чиновника, власти с пониманием относятся к позиции руководства телеканалов. «Но еще раз повторяю: пока говорить об этом преждевременно, и подготовка к Олимпиаде продолжается, и, безусловно, спортивные власти продолжат терпеливо диалог с международными спортивными организациями для обеспечения дальнейшего нашего взаимодействия и сотрудничества с МОК и другими организациями», - цитирует пресс-секретаря РБК.

Сегодня пресс-служба ВГТРК сообщила, что медиахолдинг не будет транслировать Олимпиаду в Пхенчхане, если МОК примет решение отстранити сборную РФ от участия. Ранее газета «Ведомости» уже сообщала об аналогичном решении Первого канала и телеканала «Россия 1».

Напомним, что 16 ноября Совет учредителей WADA отказался признать Российское антидопинговое агентство соответствующим международному кодексу. 
По мнению чиновников WADA, Россия не выполнила два главных условия: она должна была полностью признать выводы комиссии Ричарда Макларена о системном использовании допинга в России и предоставить доступ к допинг-пробам, которые опечатаны Следственным комитетом России в рамках уголовного дела.

О том, примут ли российские спортсмены участие в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, станет известно на заседании исполкома МОК в Лозанне 5-7 декабря.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Олимпиада Спорт Допинг
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