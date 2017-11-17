 

Минобороны уволит всех военнослужащих, страдающих ожирением

Министерство обороны отстранит от службы всех военнослужащих, страдающих ожирением. Соответствующие директивы уже разосланы по всем частям вооруженных сил РФ. Об этом сообщает сегодня сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники в Минобороны.

Ранее СМИ уже сообщали, что руководство военного ведомства составляет список военных с третьей и четвертой стадиями ожирения. Предполагалось, что их отправят на обследование, чтобы врачебная комиссия приняла решение, годны ли они к службе. 

Надо отметить, что данным Минздрава, в России 55% мужчин и 60% женщин страдают ожирением, а за последние 10 лет число таких мужчин увеличилось в 2 раза.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Военная тема Минобороны
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Госдума одобрила повышение пенсионного возраста чиновников
» Эпидемия пневмонии среди солдат-срочников: четверо военнослужащих умерли
» Америка, ты ожирела!
» Наркоторговцы в погонах губят армию
» Министерство обороны России судится с чеченцами
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Не превратиться в Зимбабве

Не превратиться в Зимбабве

Тулинские пряники

Тулинские пряники

Ленин велик

Ленин велик

Русские в Дагестане. Состояние критическое

Русские в Дагестане. Состояние критическое

Революция случайностей

Революция случайностей

Выборы Президента РФ: движение в ложном направлении

Выборы Президента РФ: движение в ложном направлении

Главные темы
Выборы 2016 Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Не превратиться в Зимбабве

Не превратиться в Зимбабве

Минобороны уволит всех военнослужащих, страдающих ожирением

  • 16:02
  • 27
Тулинские пряники

Тулинские пряники

Ксения Собчак станет кандидатом от партии «Гражданская инициатива»

  • 17:07
  • 376

Госдума законодательно определит понятия патриотизма и Отечества

  • 16:29
  • 351

Владимир Путин утвердил критерии оценки работы губернаторов

  • 14:48
  • 358
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru