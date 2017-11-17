Минобороны уволит всех военнослужащих, страдающих ожирением

Министерство обороны отстранит от службы всех военнослужащих, страдающих ожирением. Соответствующие директивы уже разосланы по всем частям вооруженных сил РФ. Об этом сообщает сегодня сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники в Минобороны.





Ранее СМИ уже сообщали, что руководство военного ведомства составляет список военных с третьей и четвертой стадиями ожирения. Предполагалось, что их отправят на обследование, чтобы врачебная комиссия приняла решение, годны ли они к службе.





Надо отметить, что данным Минздрава, в России 55% мужчин и 60% женщин страдают ожирением, а за последние 10 лет число таких мужчин увеличилось в 2 раза.





АПН следит за развитием событий.



