Ксения Собчак станет кандидатом от партии «Гражданская инициатива»
- 16.11.2017, 17:07,
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Ксения Собчак и партия «Гражданская инициатива» договорились о выдвижении
ее кандидатуры на выборах президента РФ 2018 года. Об этом сообщается на сайте кандидата.
«Я рада сообщить, что пойду на выборы
как кандидат от партии «Гражданская инициатива», если съезд утвердит мою кандидатуру», - говорится в заявлении Собчак. Собчак отмечает, что ценности и идеология «Гражданской инициативы» близки к ее представлениям о будущем народов России, свободе и правах человека.
«Мы по-прежнему призываем к объединению все демократические силы. Только объединившись, забыв о разногласиях и неудовлетворенных амбициях мы можем победить», - заявляет Собчак.
АПН следит за развитием событий.