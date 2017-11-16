Ксения Собчак станет кандидатом от партии «Гражданская инициатива»

Ксения Собчак и партия «Гражданская инициатива» договорились о выдвижении ее кандидатуры на выборах президента РФ 2018 года. Об этом сообщается на сайте кандидата.





Собчак отмечает, что ценности и идеология «Гражданской инициативы» близки к ее представлениям о будущем народов России, свободе и правах человека. «Я рада сообщить, что пойду на выборы как кандидат от партии «Гражданская инициатива», если съезд утвердит мою кандидатуру», - говорится в заявлении Собчак.





«Мы по-прежнему призываем к объединению все демократические силы. Только объединившись, забыв о разногласиях и неудовлетворенных амбициях мы можем победить», - заявляет Собчак.





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