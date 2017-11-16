Госдума законодательно определит понятия патриотизма и Отечества

В Госдуму РФ внесен на рассмотрение новый законопроект о патриотическом воспитании. В нем содержатся законодательные определения патриотизма и Отечества. С полным текстом документа можно ознакомиться в базе законопроектов Госдумы.





Закон начинается с юридического определения понятий, связанных с патриотическим воспитанием.





«Патриотизм — нравственный принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к России, своему народу, осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить их интересам, подчинить им свои частные интересы, проявлять верность долгу в защите Отечества», — таково, по мнению депутатов, определение патриотизма.





«Отечество — Россия, родная для человека, социальной, национальной или региональной общности людей страна, принадлежность к которой они воспринимают как необходимое условие своего достойного существования и полноценной самореализации», — так закон определяет понятие Отечества.





Авторы закона определяют главную цель патриотического воспитания как «создание и укоренение в обществе основ патриотизма как приоритетных духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование и развитие у подрастающего поколения важнейших социально значимых качеств личности и способности проявить их в созидательном процессе в интересах общества и государства, в том числе в тех видах деятельности, которые связаны с обеспечением его безопасности».





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