Владимир Путин утвердил критерии оценки работы губернаторов

Российский президент Владимир Путин своим указом утвердил новые правила оценки деятельности губернаторов. С полным текстом указа «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» можно ознакомиться на портале правой информации. Предыдущий список был утвержден еще в 2012 году, и совпадений между двумя перечнями почти нет.





Среди добавленных критериев имеются такие, как суммарный коэффициент рождаемости, уровень преступности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, динамика ВРП на душу населения, а также плотность сети автомобильных дорог.





В новом списке под номером 21 идет показатель «Доля жителей субъекта Российской Федерации, столкнувшихся с проявлениями коррупции». Однако, как именно будет вычисляться этот показатель, пока не сообщается, так как методику расчета должно будет разработать правительство РФ до 1 июля 2018.





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