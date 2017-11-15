«Газпром» бьет рекорды: 2 млрд для топ-менеджеров на фоне 9 млрд убытков

За 9 месяцев 2017 года «Газпром» выплатил членам правления вознаграждение в размере 2,137 млрд рублей, сообщается в финансовом отчете компании.





Если сравнить с цифрами прошлого года, то заработок топ-менеджеров газовой монополии почти не изменился, однако, по сравнению с 2015 годом, он увеличился на 22% (397 млн рублей).





Основная часть суммы, разумеется, пришлась на премии. Их общий размер составил 1,467 млрд рублей. Выплата вознаграждений состоялась даже несмотря на то, что по итогам отчетного периода «Газпром» впервые за 19 лет стал убыточным. Промежуток с января по сентябрь текущего года корпорация, имеющая монопольное право на продажу российского газа за рубеж, закончила с потерей 9,205 млрд рублей.





Квартальные убытки у компании случались и раньше, однако минус по итогам 9 месяцев для «Газпрома» стал первым после 1998 года, когда случился дефолт.

Необходимо отметить, что провальный финансовый отчет не помешал председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру стать кавалером орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Сегодня он получил эту награду из рук п резидента России Владимир Путина за существенный «вклад в реализацию общегосударственных задач... и активную общественно-политическую деятельность», сообщает агентство ТАСС.





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