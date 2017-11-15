 

«Газпром» бьет рекорды: 2 млрд для топ-менеджеров на фоне 9 млрд убытков

За 9 месяцев 2017 года «Газпром» выплатил членам правления вознаграждение в размере 2,137 млрд рублей, сообщается в финансовом отчете компании.

Если сравнить с цифрами прошлого года, то заработок топ-менеджеров газовой монополии почти не изменился, однако, по сравнению с 2015 годом, он увеличился на 22% (397 млн рублей).

Основная часть суммы, разумеется, пришлась на премии. Их общий размер составил 1,467 млрд рублей. Выплата вознаграждений состоялась даже несмотря на то, что по итогам отчетного периода «Газпром» впервые за 19 лет стал убыточным. Промежуток с января по сентябрь текущего года корпорация, имеющая монопольное право на продажу российского газа за рубеж, закончила с потерей 9,205 млрд рублей.

Квартальные убытки у компании случались и раньше, однако минус по итогам 9 месяцев для «Газпрома» стал первым после 1998 года, когда случился дефолт.
 
Необходимо отметить, что провальный финансовый отчет не помешал председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру стать кавалером орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Сегодня он получил эту награду из рук президента России Владимир Путина за существенный «вклад в реализацию общегосударственных задач... и активную общественно-политическую деятельность», сообщает агентство ТАСС.

АПН воздерживается от комментариев, но продолжает следить за развитием событий.
 

теги: Коррупция
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Правление «Газпрома» выплатило себе антикризисное вознаграждение в размере 2,129 млрд рублей
» Правительство заберет 50% прибыли у госкомпаний
» Чистый отток частного капитала из России за 10 месяцев 2012 года составил $61 млрд
» Украина предложила пошаговый рост цены на газ. "Газпром" — безмолвствует
» "Газпром" помирился с Украиной
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Русские в Дагестане. Состояние критическое

Русские в Дагестане. Состояние критическое

Революция случайностей

Революция случайностей

Выборы Президента РФ: движение в ложном направлении

Выборы Президента РФ: движение в ложном направлении

Национализм и западничество

Национализм и западничество

Приглашение к диалогу

Приглашение к диалогу

Куда «исчезли» на рубеже декабря 1917 / января 1918 депутаты Учредительного Собрания?

Куда «исчезли» на рубеже декабря 1917 / января 1918 депутаты Учредительного Собрания?

Главные темы
Выборы 2016 Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

«Газпром» бьет рекорды: 2 млрд для топ-менеджеров на фоне 9 млрд убытков

  • 18:01
  • 173

Депутаты утвердили признание зарубежных СМИ иностранными агентами

  • 17:17
  • 129

Роскомнадзор начнет изучать родственные связи владельцев СМИ

  • 13:32
  • 218

«Третья сила» объединила 16 непарламентских партий

  • 19:14
  • 591

Кремль потребовал поток хороших новостей к выборам президента

  • 17:10
  • 540

Госдума может признать все зарубежные СМИ иностранными агентами

  • 12:51
  • 459
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru