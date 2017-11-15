 

Роскомнадзор начнет изучать родственные связи владельцев СМИ

Роскомнадзору может быть предоставлено право изучать родственные связи владельцев СМИ. Новый законопроект был выдвинут министерством коммуникаций и связи, сообщает телеканал «Дождь». В пояснении к проекту закона уточняется, что эти меры требуются для отслеживания исполнения закона «О СМИ».

Напомним, что по действующему в РФ закону, гражданину иностранного государства запрещено прямо или косвенно контролировать учредителя любого российского средства массовой информации, а максимальная доля иностранного капитала в учредителе СМИ не должна превышать 20%.

При этом чиновники утверждают, что наличие у владельца СМИ близких родственников с иностранным гражданством не является явным признаком косвенного контроля. Каждый подобный случай должен быть рассмотрен индивидуально, поскольку возможность такого косвенного контроля все же существует.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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APN.ru